Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211003/shmeleva-1752853361.html
Шмелева высказалась о работе комиссий "Единой России"
Шмелева высказалась о работе комиссий "Единой России" - РИА Новости, 03.10.2021
Шмелева высказалась о работе комиссий "Единой России"
Комиссии "Единой России" позволят контролировать ход исполнения предвыборной программы партии, а также придать нужное межведомственное ускорение этим процессам, РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T10:46
2021-10-03T10:46
политика
единая россия
госдума рф
общероссийский народный фронт
елена шмелева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156367/79/1563677981_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_55610149032174f8394d856f23683c86.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комиссии "Единой России" позволят контролировать ход исполнения предвыборной программы партии, а также придать нужное межведомственное ускорение этим процессам, заявила глава центра "Сириус" Елена Шмелева, которая входила в федеральную пятерку ЕР на выборах в Госдуму и возглавила комиссию по образованию.В понедельник в ходе общения с лидерами списка ЕР на выборах в Госдуму президент России Владимир Путин объявил, что сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева возглавит комиссию "Единой России" по образованию и науке, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко - по здравоохранению, детский омбудсмен Анна Кузнецова - по защите семьи и детей, глава Минобороны Сергей Шойгу возглавит комиссию ЕР по развитию Восточной Сибири, глава МИД РФ Сергей Лавров – по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников."Программа ЕР основана на мнении избирателей в регионах и экспертов в регионах…. Очевидно, что каждый из нас, кто был причастен к ее формированию и обобщению этих задач, должен ответить за ее реализацию. В этом плане комиссии ЕР - это уникальный орган общения с регионами, с разными министерствами, с теми представителями общества, которые традиционно являются заказчиками системы образования… Мы будем использовать ресурсы сильных регионов, Госсовета, мы много работали с коллегами-губернаторами", - сказала Шмелева в эфире телеканала "Россия 24"."Есть ощущение, что этот формат позволит, с одной стороны, контролировать, а с другой стороны, придаст нужное межведомственное ускорение, которого часто недостаёт", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20210930/lnr-1752465643.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156367/79/1563677981_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_9dfca9992b6ef9167e527e422e4fccd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, единая россия, госдума рф, общероссийский народный фронт, елена шмелева
10:46 03.10.2021
 
Шмелева высказалась о работе комиссий "Единой России"

Глава центра "Сириус" Шмелева высказалась о работе комиссий "Единой России"

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЕлена Шмелева
Елена Шмелева - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комиссии "Единой России" позволят контролировать ход исполнения предвыборной программы партии, а также придать нужное межведомственное ускорение этим процессам, заявила глава центра "Сириус" Елена Шмелева, которая входила в федеральную пятерку ЕР на выборах в Госдуму и возглавила комиссию по образованию.
В понедельник в ходе общения с лидерами списка ЕР на выборах в Госдуму президент России Владимир Путин объявил, что сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева возглавит комиссию "Единой России" по образованию и науке, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко - по здравоохранению, детский омбудсмен Анна Кузнецова - по защите семьи и детей, глава Минобороны Сергей Шойгу возглавит комиссию ЕР по развитию Восточной Сибири, глава МИД РФ Сергей Лавров – по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.
"Программа ЕР основана на мнении избирателей в регионах и экспертов в регионах…. Очевидно, что каждый из нас, кто был причастен к ее формированию и обобщению этих задач, должен ответить за ее реализацию. В этом плане комиссии ЕР - это уникальный орган общения с регионами, с разными министерствами, с теми представителями общества, которые традиционно являются заказчиками системы образования… Мы будем использовать ресурсы сильных регионов, Госсовета, мы много работали с коллегами-губернаторами", - сказала Шмелева в эфире телеканала "Россия 24".
"Есть ощущение, что этот формат позволит, с одной стороны, контролировать, а с другой стороны, придаст нужное межведомственное ускорение, которого часто недостаёт", - подчеркнула она.
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 12:28Выборы в Государственную думу
Более пяти тысяч жителей ЛНР захотели вступить в "Единую Россию"
 
ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФОбщероссийский народный фронтЕлена Шмелева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:22В Ростове-на-Дону приземлился самолет по запросу командира судна
13:21Зеленский уверен, что исполнителей покушения на его помощника найдут
13:13Панама опасается последствий нового расследования об офшорах, сообщили СМИ
13:06Посольство России осудило план об открытии памятного знака Багазию в Киеве
12:51Диетолог рассказала об опасности чрезмерного потребления яблок
12:43На западе Ирака предотвратили теракт
12:39Зеленский заинтересован, чтобы его встречи с бизнесом были публичными
12:23Зеленский высказался о подготовке ему импичмента
12:21СК начал проверку после ДТП в Ангарске
12:10Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против медиа
12:06РБК: военные расходы в России в 2022 году вернутся на допандемийный уровень
12:04Пушистый попутчик: дальнобойщик приютил котенка в кабине фургона 1:25
12:03В Москве за сутки госпитализированы 962 человека с COVID-19
12:01Пучдемон вернулся на Сардинию
11:52Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:48В Москве за сутки выявили 4294 случая заражения коронавирусом
11:48Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
11:47В России за сутки выписали 15 391 человека после COVID-19
11:46В России за сутки выявили 25 769 случаев COVID-19
11:45Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным
Лента новостейМолния