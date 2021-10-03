https://ria.ru/20211003/shmeleva-1752853361.html

Шмелева высказалась о работе комиссий "Единой России"

Шмелева высказалась о работе комиссий "Единой России" - РИА Новости, 03.10.2021

Шмелева высказалась о работе комиссий "Единой России"

Комиссии "Единой России" позволят контролировать ход исполнения предвыборной программы партии, а также придать нужное межведомственное ускорение этим процессам, РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T10:46

2021-10-03T10:46

2021-10-03T10:46

политика

единая россия

госдума рф

общероссийский народный фронт

елена шмелева

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комиссии "Единой России" позволят контролировать ход исполнения предвыборной программы партии, а также придать нужное межведомственное ускорение этим процессам, заявила глава центра "Сириус" Елена Шмелева, которая входила в федеральную пятерку ЕР на выборах в Госдуму и возглавила комиссию по образованию.В понедельник в ходе общения с лидерами списка ЕР на выборах в Госдуму президент России Владимир Путин объявил, что сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева возглавит комиссию "Единой России" по образованию и науке, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко - по здравоохранению, детский омбудсмен Анна Кузнецова - по защите семьи и детей, глава Минобороны Сергей Шойгу возглавит комиссию ЕР по развитию Восточной Сибири, глава МИД РФ Сергей Лавров – по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников."Программа ЕР основана на мнении избирателей в регионах и экспертов в регионах…. Очевидно, что каждый из нас, кто был причастен к ее формированию и обобщению этих задач, должен ответить за ее реализацию. В этом плане комиссии ЕР - это уникальный орган общения с регионами, с разными министерствами, с теми представителями общества, которые традиционно являются заказчиками системы образования… Мы будем использовать ресурсы сильных регионов, Госсовета, мы много работали с коллегами-губернаторами", - сказала Шмелева в эфире телеканала "Россия 24"."Есть ощущение, что этот формат позволит, с одной стороны, контролировать, а с другой стороны, придаст нужное межведомственное ускорение, которого часто недостаёт", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20210930/lnr-1752465643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, общероссийский народный фронт, елена шмелева