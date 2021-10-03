https://ria.ru/20211003/samolet-1752863487.html

В Ростове-на-Дону приземлился самолет по запросу командира судна

В Ростове-на-Дону приземлился самолет по запросу командира судна - РИА Новости, 03.10.2021

В Ростове-на-Дону приземлился самолет по запросу командира судна

Самолет рейса Москва — Симферополь приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону по запросу командира судна, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T13:22

2021-10-03T13:22

2021-10-03T22:05

происшествия

ростов-на-дону

симферополь

москва

s7 airlines

домодедово (аэропорт)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет рейса Москва — Симферополь приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону по запросу командира судна, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта Платов."Самолет, выполнявший рейс по маршруту Москва (Домодедово) — Симферополь, совершил посадку в аэропорту Платов по запросу командира воздушного судна", — сказал собеседник агентства.Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, рейс выполняла авиакомпания S7 Airlines. "Борт приземлился в 10:50, все благополучно", — сказал он. В настоящее время пассажиры ожидают резервный самолет.Причиной посадки самолета стала техническая неисправность, сообщили РИА Новости в пресс-релизе авиакомпании S7."Третьего октября во время выполнения рейса S7 2007, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь, была выявлена техническая неисправность двигателя самолета на эшелоне. КВС (командир воздушного судна. — Прим. ред.), в соответствии с инструкциями, принял решение производить посадку в ближайшем аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. Посадка прошла благополучно", — сообщили в авиакомпании.Там добавили, что на борту находился 171 пассажир.

https://ria.ru/20211001/samolet-1752747676.html

ростов-на-дону

симферополь

москва

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происшествия, ростов-на-дону, симферополь, москва, s7 airlines, домодедово (аэропорт)