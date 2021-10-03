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В Ростове-на-Дону приземлился самолет по запросу командира судна
В Ростове-на-Дону приземлился самолет по запросу командира судна - РИА Новости, 03.10.2021
В Ростове-на-Дону приземлился самолет по запросу командира судна
Самолет рейса Москва — Симферополь приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону по запросу командира судна, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T13:22
2021-10-03T22:05
происшествия
ростов-на-дону
симферополь
москва
s7 airlines
домодедово (аэропорт)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет рейса Москва — Симферополь приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону по запросу командира судна, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта Платов."Самолет, выполнявший рейс по маршруту Москва (Домодедово) — Симферополь, совершил посадку в аэропорту Платов по запросу командира воздушного судна", — сказал собеседник агентства.Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, рейс выполняла авиакомпания S7 Airlines. "Борт приземлился в 10:50, все благополучно", — сказал он. В настоящее время пассажиры ожидают резервный самолет.Причиной посадки самолета стала техническая неисправность, сообщили РИА Новости в пресс-релизе авиакомпании S7."Третьего октября во время выполнения рейса S7 2007, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь, была выявлена техническая неисправность двигателя самолета на эшелоне. КВС (командир воздушного судна. — Прим. ред.), в соответствии с инструкциями, принял решение производить посадку в ближайшем аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. Посадка прошла благополучно", — сообщили в авиакомпании.Там добавили, что на борту находился 171 пассажир.
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, симферополь, москва, s7 airlines, домодедово (аэропорт)
13:22 03.10.2021 (обновлено: 22:05 03.10.2021)
 
В Ростове-на-Дону приземлился самолет по запросу командира судна

В Ростове-на-Дону приземлился самолет S7 по запросу командира судна

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолет S7 Airlines
Самолет S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет рейса Москва — Симферополь приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону по запросу командира судна, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта Платов.
"Самолет, выполнявший рейс по маршруту Москва (Домодедово) — Симферополь, совершил посадку в аэропорту Платов по запросу командира воздушного судна", — сказал собеседник агентства.
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, рейс выполняла авиакомпания S7 Airlines. "Борт приземлился в 10:50, все благополучно", — сказал он. В настоящее время пассажиры ожидают резервный самолет.
Причиной посадки самолета стала техническая неисправность, сообщили РИА Новости в пресс-релизе авиакомпании S7.
"Третьего октября во время выполнения рейса S7 2007, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь, была выявлена техническая неисправность двигателя самолета на эшелоне. КВС (командир воздушного судна. — Прим. ред.), в соответствии с инструкциями, принял решение производить посадку в ближайшем аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. Посадка прошла благополучно", — сообщили в авиакомпании.
Там добавили, что на борту находился 171 пассажир.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуСимферопольМоскваS7 AirlinesДомодедово (аэропорт)
 
 
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