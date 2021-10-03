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В США при взлете загорелся пассажирский лайнер
В США при взлете загорелся пассажирский лайнер - РИА Новости, 03.10.2021
В США при взлете загорелся пассажирский лайнер
Спасатели благополучно эвакуировали пассажиров и экипаж с борта самолета, который загорелся при взлете из аэропорта американского города Атлантик-Сити, сообщили РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T04:05
2021-10-03T04:05
2021-10-03T05:13
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Спасатели благополучно эвакуировали пассажиров и экипаж с борта самолета, который загорелся при взлете из аэропорта американского города Атлантик-Сити, сообщили местные власти.По данным телеканала NBC 10, причиной возгорания стала птица, попавшая в правый двигатель лайнера компании Spirit Airlines, когда тот еще находился на земле."Все пассажиры и члены экипажа благополучно эвакуированы из самолета. Сообщений о серьезных ранениях не поступало. Аэропорт вновь открыт", - написал в Twitter губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи.Самолет направлялся в Форт-Лодердейл, штат Флорида.
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в мире, нью-джерси, флорида, атлантик-сити
04:05 03.10.2021 (обновлено: 05:13 03.10.2021)
В США при взлете загорелся пассажирский лайнер
В американском городе Атлантик-Сити при взлете загорелся лайнер Spirit Airlines