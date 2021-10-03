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Переводчица Путина пожаловалась на хаос на саммите с Байденом
Переводчица Путина пожаловалась на хаос на саммите с Байденом
Переводчица Путина пожаловалась на хаос на саммите с Байденом
Поведение журналистов на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена создало большие трудности для работы переводчиков, рассказала в эфире... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T17:07
2021-10-03T17:07
общество
сша
владимир путин
джо байден
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россия
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Поведение журналистов на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена создало большие трудности для работы переводчиков, рассказала в эфире канала "Россия 1" второй секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД Дарья Мандрова.Она отметила, что понимает, какой интерес вызовут переговоры лидеров двух стран."Именно ажиотаж, наверное, больше всего осложняет работу переводчика", — добавила она.Однако на мероприятии возник хаос из-за поведения американских делегатов, пытавшихся криком упорядочить работу журналистов на мероприятии. В итоге трудности появились даже у президентов, вынужденных наблюдать за беспорядком в дверях, через которые пытались прорваться репортеры."Знаете, что сложно? Когда идет перевод вступительного слова, очень громко щелкают камеры, и часто бывает неслышно", — призналась Мандрова.Однако переводчице даже в таких условиях удалось выполнить работу, отметил ведущий "России 1".
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общество, сша, владимир путин, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
17:07 03.10.2021
 
Переводчица Путина рассказала о сложностях работы с президентом

Переводчица Путина Мандрова рассказала о хаосе на саммите с президентом США Байденом

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве
 Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Поведение журналистов на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена создало большие трудности для работы переводчиков, рассказала в эфире канала "Россия 1" второй секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД Дарья Мандрова.
Она отметила, что понимает, какой интерес вызовут переговоры лидеров двух стран.
"Именно ажиотаж, наверное, больше всего осложняет работу переводчика", — добавила она.
Однако на мероприятии возник хаос из-за поведения американских делегатов, пытавшихся криком упорядочить работу журналистов на мероприятии. В итоге трудности появились даже у президентов, вынужденных наблюдать за беспорядком в дверях, через которые пытались прорваться репортеры.
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"Знаете, что сложно? Когда идет перевод вступительного слова, очень громко щелкают камеры, и часто бывает неслышно", — призналась Мандрова.
Однако переводчице даже в таких условиях удалось выполнить работу, отметил ведущий "России 1".
 
ОбществоСШАВладимир ПутинДжо БайденМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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