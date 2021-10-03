https://ria.ru/20211003/sammit-1752881440.html
Переводчица Путина пожаловалась на хаос на саммите с Байденом
Переводчица Путина пожаловалась на хаос на саммите с Байденом
Переводчица Путина пожаловалась на хаос на саммите с Байденом
Поведение журналистов на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена создало большие трудности для работы переводчиков, рассказала в эфире... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T17:07
2021-10-03T17:07
2021-10-03T17:07
общество
сша
владимир путин
джо байден
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737359020_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_7284404adff8cc44f042805d6fabbaf5.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Поведение журналистов на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена создало большие трудности для работы переводчиков, рассказала в эфире канала "Россия 1" второй секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД Дарья Мандрова.Она отметила, что понимает, какой интерес вызовут переговоры лидеров двух стран."Именно ажиотаж, наверное, больше всего осложняет работу переводчика", — добавила она.Однако на мероприятии возник хаос из-за поведения американских делегатов, пытавшихся криком упорядочить работу журналистов на мероприятии. В итоге трудности появились даже у президентов, вынужденных наблюдать за беспорядком в дверях, через которые пытались прорваться репортеры."Знаете, что сложно? Когда идет перевод вступительного слова, очень громко щелкают камеры, и часто бывает неслышно", — призналась Мандрова.Однако переводчице даже в таких условиях удалось выполнить работу, отметил ведущий "России 1".
https://ria.ru/20210926/shutki-1751899116.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737359020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_257f05bee4fc74e82203ac62c08816f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сша, владимир путин, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Переводчица Путина рассказала о сложностях работы с президентом
Переводчица Путина Мандрова рассказала о хаосе на саммите с президентом США Байденом
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Поведение журналистов на саммите президентов России
и США Владимира Путина
и Джо Байдена
создало большие трудности для работы переводчиков, рассказала в эфире канала "Россия 1
" второй секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД Дарья Мандрова.
Она отметила, что понимает, какой интерес вызовут переговоры лидеров двух стран.
"Именно ажиотаж, наверное, больше всего осложняет работу переводчика", — добавила она.
Однако на мероприятии возник хаос из-за поведения американских делегатов, пытавшихся криком упорядочить работу журналистов на мероприятии. В итоге трудности появились даже у президентов, вынужденных наблюдать за беспорядком в дверях, через которые пытались прорваться репортеры.
"Знаете, что сложно? Когда идет перевод вступительного слова, очень громко щелкают камеры, и часто бывает неслышно", — призналась Мандрова.
Однако переводчице даже в таких условиях удалось выполнить работу, отметил ведущий "России 1".