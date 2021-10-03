https://ria.ru/20211003/sammit-1752881440.html

Переводчица Путина пожаловалась на хаос на саммите с Байденом

Переводчица Путина пожаловалась на хаос на саммите с Байденом

Переводчица Путина пожаловалась на хаос на саммите с Байденом

Поведение журналистов на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена создало большие трудности для работы переводчиков, рассказала в эфире... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T17:07

2021-10-03T17:07

2021-10-03T17:07

общество

сша

владимир путин

джо байден

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Поведение журналистов на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена создало большие трудности для работы переводчиков, рассказала в эфире канала "Россия 1" второй секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД Дарья Мандрова.Она отметила, что понимает, какой интерес вызовут переговоры лидеров двух стран."Именно ажиотаж, наверное, больше всего осложняет работу переводчика", — добавила она.Однако на мероприятии возник хаос из-за поведения американских делегатов, пытавшихся криком упорядочить работу журналистов на мероприятии. В итоге трудности появились даже у президентов, вынужденных наблюдать за беспорядком в дверях, через которые пытались прорваться репортеры."Знаете, что сложно? Когда идет перевод вступительного слова, очень громко щелкают камеры, и часто бывает неслышно", — призналась Мандрова.Однако переводчице даже в таких условиях удалось выполнить работу, отметил ведущий "России 1".

https://ria.ru/20210926/shutki-1751899116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сша, владимир путин, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия