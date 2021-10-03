https://ria.ru/20211003/saakashvili-1752897147.html

СМИ узнали, как Саакашвили попал в Грузию

СМИ узнали, как Саакашвили попал в Грузию - РИА Новости, 03.10.2021

СМИ узнали, как Саакашвили попал в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили мог попасть в Грузию на трейлере, водителем которого был Элгуджа Цомая - владелец квартиры, где был позже задержан... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T20:08

2021-10-03T20:08

2021-10-03T20:11

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили мог попасть в Грузию на трейлере, водителем которого был Элгуджа Цомая - владелец квартиры, где был позже задержан Саакашвили, сообщает редактор газеты "Хроника плюс" Елисо Киладзе."Освободите Эльгуджу Цомая! Этот настоящий человек! Каков же риск, когда водишь трейлер и везешь третьего президента, разыскиваемого номер один! Он рисковал своей жизнью!" - написала Киладзе на своей странице в Facebook.В соцсетях пользователи сообщают, что Цомая перевозил зелень, еще что у недавно скончалась супруга от коронавируса. Также по одной из версий, Саакашвили пересек границу страны в вентиляционной кабине этой фуры.Адвокаты Саакашвили уверяют, что силовые структуры не знают, каким образом он попал в Грузию.Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211003/plan-1752896813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии