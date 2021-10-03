https://ria.ru/20211003/saakashvili-1752883311.html

В Грузии не знают, как Саакашвили въехал в страну, заявил его адвокат

В Грузии не знают, как Саакашвили въехал в страну, заявил его адвокат - РИА Новости, 03.10.2021

В Грузии не знают, как Саакашвили въехал в страну, заявил его адвокат

Грузинские силовые структуры, которые возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы Грузии на экс-президента Михаила Саакашвили, до сих пор не... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T17:23

2021-10-03T17:23

2021-10-03T17:32

в мире

грузия

задержание саакашвили в грузии

михаил саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155554/89/1555548911_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_001c0cd40b55f63d98673ff46f5de690.jpg

ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Грузинские силовые структуры, которые возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы Грузии на экс-президента Михаила Саакашвили, до сих пор не знают, как он попал в страну, заявил один из его адвокатов Дмитрий Садзаглишвили."По факту приезда Саакашвили в Грузию, в связи с этим уголовным делом не существует никакой информации. Согласно переданной нам, адвокатам, документации, силовые структуры не знают, как Саакашвили приехал в Грузию", - сказал адвокат журналистам.Ранее в прокуратуре Грузии не смогли уточнить журналистам, когда Саакашвили предъявят обвинение по этому делу.

https://ria.ru/20211003/saakashvili-1752850218.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, задержание саакашвили в грузии, михаил саакашвили