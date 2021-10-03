https://ria.ru/20211003/saakashvili-1752883311.html
В Грузии не знают, как Саакашвили въехал в страну, заявил его адвокат
В Грузии не знают, как Саакашвили въехал в страну, заявил его адвокат - РИА Новости, 03.10.2021
В Грузии не знают, как Саакашвили въехал в страну, заявил его адвокат
Грузинские силовые структуры, которые возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы Грузии на экс-президента Михаила Саакашвили, до сих пор не... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T17:23
2021-10-03T17:23
2021-10-03T17:32
в мире
грузия
задержание саакашвили в грузии
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Грузинские силовые структуры, которые возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы Грузии на экс-президента Михаила Саакашвили, до сих пор не знают, как он попал в страну, заявил один из его адвокатов Дмитрий Садзаглишвили."По факту приезда Саакашвили в Грузию, в связи с этим уголовным делом не существует никакой информации. Согласно переданной нам, адвокатам, документации, силовые структуры не знают, как Саакашвили приехал в Грузию", - сказал адвокат журналистам.Ранее в прокуратуре Грузии не смогли уточнить журналистам, когда Саакашвили предъявят обвинение по этому делу.
https://ria.ru/20211003/saakashvili-1752850218.html
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в мире, грузия, задержание саакашвили в грузии, михаил саакашвили
17:23 03.10.2021 (обновлено: 17:32 03.10.2021)
В Грузии не знают, как Саакашвили въехал в страну, заявил его адвокат
Правоохранители в Грузии не знают, как Саакашвили въехал в страну, заявил его адвокат