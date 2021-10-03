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Посол оценила обвинение против главы движения "Русофилы" в Болгарии
Посол оценила обвинение против главы движения "Русофилы" в Болгарии - РИА Новости, 03.10.2021
Посол оценила обвинение против главы движения "Русофилы" в Болгарии
Обвинение против главы движения "Русофилы" в Болгарии Николая Малинова в шпионаже в пользу российских неправительственных организаций говорит о том, что София... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T10:15
2021-10-03T10:15
в мире
болгария
элеонора митрофанова
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Обвинение против главы движения "Русофилы" в Болгарии Николая Малинова в шпионаже в пользу российских неправительственных организаций говорит о том, что София проводит антироссийский курс, заявила РИА Новости посол РФ в стране Элеонора Митрофанова."То, что Николая Малинова обвиняют за шпионаж в пользу российских неправительственных организаций, обвинение очень серьезное, сколь серьезное, столь и беспочвенное, к сожалению, говорит о том, что София проводит антироссийский курс. Достаточно вспомнить, что в 2019-2020 были высланы девять дипломатов", - сказала она.Митрофанова отметила, что так как Малинов сейчас собирается выдвигаться в президенты Болгарии, в период президентской кампании заседаний суда по его делу быть не должно. Но, указала она, при условии, что он будет зарегистрирован кандидатом в президенты."Первое заседание прошло, оно было весьма формальным. Мы, как посольство, наблюдаем за всем этим процессом, наш дипломат был на заседании этого суда. Считаем обвинения беспочвенными и надеемся, что суд во всем беспристрастно разберется", - подчеркнула Митрофанова.В сентябре 2019 года болгарские СМИ сообщили, что власти страны задержали лидера болгарского национального движения "Русофилы" Николая Малинова за "шпионаж" в пользу России. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал не смешивать межгосударственные отношения с Россией и скандал вокруг Малинова. Премьер отмечал, что все неправительственные организации в Болгарии имеют право на осуществление деятельности. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва озабочена задержанием Малинова, а работа НПО "Русофилы" направлена на развитие связей двух стран. В конце июня 2021 года дело Малинова было передано из прокуратуры в суд.
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в мире, болгария, элеонора митрофанова, россия
10:15 03.10.2021
 
Посол оценила обвинение против главы движения "Русофилы" в Болгарии

Посол Митрофанова оценила дело против главы движения "Русофилы" Малинова в Болгарии

© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© Fotolia / Astrug
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Обвинение против главы движения "Русофилы" в Болгарии Николая Малинова в шпионаже в пользу российских неправительственных организаций говорит о том, что София проводит антироссийский курс, заявила РИА Новости посол РФ в стране Элеонора Митрофанова.
"То, что Николая Малинова обвиняют за шпионаж в пользу российских неправительственных организаций, обвинение очень серьезное, сколь серьезное, столь и беспочвенное, к сожалению, говорит о том, что София проводит антироссийский курс. Достаточно вспомнить, что в 2019-2020 были высланы девять дипломатов", - сказала она.
Митрофанова отметила, что так как Малинов сейчас собирается выдвигаться в президенты Болгарии, в период президентской кампании заседаний суда по его делу быть не должно. Но, указала она, при условии, что он будет зарегистрирован кандидатом в президенты.
"Первое заседание прошло, оно было весьма формальным. Мы, как посольство, наблюдаем за всем этим процессом, наш дипломат был на заседании этого суда. Считаем обвинения беспочвенными и надеемся, что суд во всем беспристрастно разберется", - подчеркнула Митрофанова.
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В сентябре 2019 года болгарские СМИ сообщили, что власти страны задержали лидера болгарского национального движения "Русофилы" Николая Малинова за "шпионаж" в пользу России. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал не смешивать межгосударственные отношения с Россией и скандал вокруг Малинова. Премьер отмечал, что все неправительственные организации в Болгарии имеют право на осуществление деятельности. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва озабочена задержанием Малинова, а работа НПО "Русофилы" направлена на развитие связей двух стран. В конце июня 2021 года дело Малинова было передано из прокуратуры в суд.
 
В миреБолгарияЭлеонора МитрофановаРоссия
 
 
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