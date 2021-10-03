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Раскрыт способ правильно пользоваться смартфоном зимой
Эксперт рассказал о "зимнем" режиме использования смартфона - РИА Новости, 03.10.2021
Раскрыт способ правильно пользоваться смартфоном зимой
Осенью начинают мерзнуть не только люди, но и их гаджеты. Как правильно использовать смартфон в холодное время года, объяснил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T02:08
2021-10-03T02:08
технологии
осень
зима
александр маляревский
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Осенью начинают мерзнуть не только люди, но и их гаджеты. Как правильно использовать смартфон в холодное время года, объяснил в интервью радио Sputnik обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский.Любой гаджет рассчитан на определенный температурный режим. Холодный воздух может привести к поломке устройства, поэтому осенью и зимой необходимо принимать меры для защиты смартфона от минусовых температур, отметил эксперт. При этом самая чувствительная часть гаджета – батарея. На холоде она может преподнести очень неприятный "сюрприз".При этом нужно учитывать, что перегрев смартфону также противопоказан. Например, ни в коем случае нельзя оставлять устройство рядом с нагревательным прибором."Если осенью или зимой оставить смартфон рядом с нагревательным прибором, то он вполне может разогреться градусов до 60. Для батареи смартфона это очень неполезно. При выходе из температурного диапазона вверх батарея может быстрее испортиться. Причем вплоть до того, что она может потечь и "убить" всю электронику смартфона", – предупредил Александр Маляревский в интервью радио Sputnik.Чтобы использовать гаджет зимой в безопасном для устройства температурном диапазоне, лучше хранить его не во внешнем, а во внутреннем кармане одежды, посоветовал эксперт. Кроме того, стоит ознакомиться с инструкцией к смартфону, где обычно указывают, при каких условиях он может нормально функционировать, добавил Маляревский.
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технологии, осень, зима, александр маляревский
02:08 03.10.2021
 
Эксперт рассказал о "зимнем" режиме использования смартфона

Эксперт Маляревский рекомендовал не допускать переохлаждения батареи смартфона зимой

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Осенью начинают мерзнуть не только люди, но и их гаджеты. Как правильно использовать смартфон в холодное время года, объяснил в интервью радио Sputnik обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский.
Любой гаджет рассчитан на определенный температурный режим. Холодный воздух может привести к поломке устройства, поэтому осенью и зимой необходимо принимать меры для защиты смартфона от минусовых температур, отметил эксперт. При этом самая чувствительная часть гаджета – батарея. На холоде она может преподнести очень неприятный "сюрприз".
"Нельзя допускать переохлаждения батареи. Это сложная химия. Если батарея и не взорвется при выходе за границы рабочего диапазона температур, то, вполне возможно, ее эффективная емкость заметно снизится", – сказал Александр Маляревский.
При этом нужно учитывать, что перегрев смартфону также противопоказан. Например, ни в коем случае нельзя оставлять устройство рядом с нагревательным прибором.
"Если осенью или зимой оставить смартфон рядом с нагревательным прибором, то он вполне может разогреться градусов до 60. Для батареи смартфона это очень неполезно. При выходе из температурного диапазона вверх батарея может быстрее испортиться. Причем вплоть до того, что она может потечь и "убить" всю электронику смартфона", – предупредил Александр Маляревский в интервью радио Sputnik.
Чтобы использовать гаджет зимой в безопасном для устройства температурном диапазоне, лучше хранить его не во внешнем, а во внутреннем кармане одежды, посоветовал эксперт. Кроме того, стоит ознакомиться с инструкцией к смартфону, где обычно указывают, при каких условиях он может нормально функционировать, добавил Маляревский.
Смартфон с зарядным устройством - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
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ТехнологииОсеньЗимаАлександр Маляревский
 
 
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