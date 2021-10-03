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Фирма Baker McKenzie помогла Коломойскому отмыть миллиарды долларов
Фирма Baker McKenzie помогла Коломойскому отмыть миллиарды долларов - РИА Новости, 03.10.2021
Фирма Baker McKenzie помогла Коломойскому отмыть миллиарды долларов
Расследование Международного консорциума журналистов-расследователей "досье Пандоры" выявило, что крупнейшая юридическая фирма США Baker McKenzie якобы помогала РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T20:50
2021-10-03T20:52
в мире
технологии
сша
джордж сорос
игорь коломойский
mossack fonseca
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Расследование Международного консорциума журналистов-расследователей "досье Пандоры" выявило, что крупнейшая юридическая фирма США Baker McKenzie якобы помогала украинскому олигарху Игорю Коломойскому отмывать миллиарды долларов через подставные компании."Расследование "досье Пандоры" показало, как Baker MacKenzie, крупнейшая юридическая фирма в США, помогла создать современную офшорную систему и продолжает оставаться опорой этой теневой экономики", - говорится в документах.В расследовании утверждается, что список лиц, в чьих интересах работала компания, включает украинского олигарха Коломойского, "который, по утверждениям властей США, отмыл 5,5 миллиарда долларов через сеть подставных компаний, покупая фабрики и коммерческую недвижимость в самом сердце США".Журналисты обратились за комментариями к Baker McKenzie, на что в компании ответили, что "стремятся дать своим клиентам лучшие консультации и следят за тем, чтобы они придерживались как закона, так и передовой юридической практики".В документах указывается, что фирма напрямую не ответила на многие вопросы о ее роли в офшорной экономике, сославшись на конфиденциальность данных клиентов и юридические привилегии. Вместе с тем, в компании подчеркнули, что проводят строгую проверку биографии всех своих потенциальных клиентов.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названо крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752898987.html
https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752869760.html
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в мире, технологии, сша, джордж сорос, игорь коломойский, mossack fonseca
20:50 03.10.2021 (обновлено: 20:52 03.10.2021)
 
Фирма Baker McKenzie помогла Коломойскому отмыть миллиарды долларов

Юрфирма США Baker McKenzie помогла бизнесмену Коломойскому отмыть миллиарды долларов

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Михаил Маркив
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Расследование Международного консорциума журналистов-расследователей "досье Пандоры" выявило, что крупнейшая юридическая фирма США Baker McKenzie якобы помогала украинскому олигарху Игорю Коломойскому отмывать миллиарды долларов через подставные компании.
"Расследование "досье Пандоры" показало, как Baker MacKenzie, крупнейшая юридическая фирма в США, помогла создать современную офшорную систему и продолжает оставаться опорой этой теневой экономики", - говорится в документах.
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В расследовании утверждается, что список лиц, в чьих интересах работала компания, включает украинского олигарха Коломойского, "который, по утверждениям властей США, отмыл 5,5 миллиарда долларов через сеть подставных компаний, покупая фабрики и коммерческую недвижимость в самом сердце США".
Журналисты обратились за комментариями к Baker McKenzie, на что в компании ответили, что "стремятся дать своим клиентам лучшие консультации и следят за тем, чтобы они придерживались как закона, так и передовой юридической практики".
В документах указывается, что фирма напрямую не ответила на многие вопросы о ее роли в офшорной экономике, сославшись на конфиденциальность данных клиентов и юридические привилегии. Вместе с тем, в компании подчеркнули, что проводят строгую проверку биографии всех своих потенциальных клиентов.
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Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названо крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
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