https://ria.ru/20211003/rassledovanie-1752894887.html

Журналисты-расследователи опубликовали "досье Пандоры"

Журналисты-расследователи опубликовали "досье Пандоры" - РИА Новости, 03.10.2021

Журналисты-расследователи опубликовали "досье Пандоры"

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о возможной РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T19:47

2021-10-03T19:47

2021-10-03T23:01

в мире

франция

технологии

пакистан

джордж сорос

mossack fonseca

"досье пандоры"

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о возможной причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам.Авторы назвали это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. ICIJ отметил, что в материалах фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные более чем из 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.Как утверждает Центр исследования коррупции и организованной преступности (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), расследование затронуло более 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 чиновников примерно из ста стран.Среди них, в частности, президент Украины Владимир Зеленский, которому приписывают покупку элитной недвижимости в Лондоне через компании в Британских островах, Кипре и Белизе. Также упоминается семья президента Азербайджана Ильхама Алиева.В 2016 году консорциум обнародовал "Панамские документы" юридической фирмы Mossack Fonseca. Сама компания не подтвердила подлинность бумаг и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752898987.html

https://ria.ru/20211003/panama-1752862825.html

франция

пакистан

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в мире, франция, технологии, пакистан, джордж сорос, mossack fonseca, "досье пандоры"