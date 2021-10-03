https://ria.ru/20211003/rassledovanie-1752894887.html
Журналисты-расследователи опубликовали "досье Пандоры"
Журналисты-расследователи опубликовали "досье Пандоры" - РИА Новости, 03.10.2021
Журналисты-расследователи опубликовали "досье Пандоры"
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о возможной РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T19:47
2021-10-03T19:47
2021-10-03T23:01
в мире
франция
технологии
пакистан
джордж сорос
mossack fonseca
"досье пандоры"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17876/71/178767198_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_6cb9002220edabdebaa5d0eafe108423.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о возможной причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам.Авторы назвали это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. ICIJ отметил, что в материалах фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные более чем из 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.Как утверждает Центр исследования коррупции и организованной преступности (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), расследование затронуло более 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 чиновников примерно из ста стран.Среди них, в частности, президент Украины Владимир Зеленский, которому приписывают покупку элитной недвижимости в Лондоне через компании в Британских островах, Кипре и Белизе. Также упоминается семья президента Азербайджана Ильхама Алиева.В 2016 году консорциум обнародовал "Панамские документы" юридической фирмы Mossack Fonseca. Сама компания не подтвердила подлинность бумаг и назвала действия журналистов преступлением.
https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752898987.html
https://ria.ru/20211003/panama-1752862825.html
франция
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17876/71/178767198_45:0:316:203_1920x0_80_0_0_fb590c258c30bef291f3b1c2bf797cd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, технологии, пакистан, джордж сорос, mossack fonseca, "досье пандоры"
19:47 03.10.2021 (обновлено: 23:01 03.10.2021)
Журналисты-расследователи опубликовали "досье Пандоры"
Опубликованы данные о причастности бывших и нынешних глав государств к офшорным операциям