https://ria.ru/20211003/putin-1752880826.html

Путин "подслушал" совещание правительства

Путин "подслушал" совещание правительства

Путин "подслушал" совещание правительства

Владимир Путин случайно "подслушал" разговор во время заседания членов правительства, которое проходило в онлайн-режиме. Видео с этим моментом опубликовал... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T17:02

2021-10-03T17:02

2021-10-03T18:53

политика

владимир путин

михаил мишустин

марат хуснуллин

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин случайно "подслушал" разговор во время заседания членов правительства, которое проходило в онлайн-режиме. Видео с этим моментом опубликовал телеканал "Россия 1".На кадрах видно, как президент заходит в кабинет, здоровается, садится за рабочий стол и берет в руки бумаги. На его компьютере включена трансляция с совещания премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей.Чиновники не сразу заметили появление главы государства: вице-премьер Марат Хуснуллин продолжил рассказывать кабмину о принятых решениях. Мишустин окликнул коллегу, чтобы тот обратил внимание на присутствие Путина, и поприветствовал президента."Я внимательно слушаю, с интересом. <...> Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится", — сказал Путин с улыбкой.

https://ria.ru/20211003/sammit-1752881440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, михаил мишустин, марат хуснуллин