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Путин "подслушал" совещание правительства
Путин "подслушал" совещание правительства
Путин "подслушал" совещание правительства
Владимир Путин случайно "подслушал" разговор во время заседания членов правительства, которое проходило в онлайн-режиме. Видео с этим моментом опубликовал... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T17:02
2021-10-03T18:53
политика
владимир путин
михаил мишустин
марат хуснуллин
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин случайно "подслушал" разговор во время заседания членов правительства, которое проходило в онлайн-режиме. Видео с этим моментом опубликовал телеканал "Россия 1".На кадрах видно, как президент заходит в кабинет, здоровается, садится за рабочий стол и берет в руки бумаги. На его компьютере включена трансляция с совещания премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей.Чиновники не сразу заметили появление главы государства: вице-премьер Марат Хуснуллин продолжил рассказывать кабмину о принятых решениях. Мишустин окликнул коллегу, чтобы тот обратил внимание на присутствие Путина, и поприветствовал президента."Я внимательно слушаю, с интересом. &lt;...&gt; Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится", — сказал Путин с улыбкой.
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политика, владимир путин, михаил мишустин, марат хуснуллин
17:02 03.10.2021 (обновлено: 18:53 03.10.2021)
 
Путин случайно "подслушал" совещание членов правительства

Путин случайно "подслушал" онлайн-совещание членов правительства

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии "Единая Россия"
 Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин случайно "подслушал" разговор во время заседания членов правительства, которое проходило в онлайн-режиме. Видео с этим моментом опубликовал телеканал "Россия 1".
На кадрах видно, как президент заходит в кабинет, здоровается, садится за рабочий стол и берет в руки бумаги. На его компьютере включена трансляция с совещания премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей.
Чиновники не сразу заметили появление главы государства: вице-премьер Марат Хуснуллин продолжил рассказывать кабмину о принятых решениях. Мишустин окликнул коллегу, чтобы тот обратил внимание на присутствие Путина, и поприветствовал президента.
"Я внимательно слушаю, с интересом. <...> Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится", — сказал Путин с улыбкой.
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ПолитикаВладимир ПутинМихаил МишустинМарат Хуснуллин
 
 
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