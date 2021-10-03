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Пушков дал жесткий отпор соратнице Саакашвили
Пушков жестко ответил на слова соратницы Саакашвили - РИА Новости, 03.10.2021
Пушков дал жесткий отпор соратнице Саакашвили
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания соратницы Михаила Саакашвили, экс-министра образования страны Хатии Деканоидзе, о скором падении в Грузии... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T03:18
2021-10-03T12:16
в мире
грузия
парламентская ассамблея совета европы
михаил саакашвили
алексей пушков
нато
единое национальное движение
хатия деканоидзе
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания соратницы Михаила Саакашвили, экс-министра образования страны Хатии Деканоидзе, о скором падении в Грузии "пророссийской власти".Ранее Деканоидзе выразила мнение, что Саакашвили, задержанный в пятницу в Тбилиси, скоро выйдет на свободу, а "пророссийская власть" в Грузии падет.Пушков назвал заявления сторонников экс-президента Грузии странными. "Это уже скорее для психиатров интересное заявление, в политическом плане это полный бред", — указал он в своем Telegram-канале.По словам сенатора, после общения с депутатами из партии Саакашвили в ПАСЕ он может с уверенностью говорить о том, что эти люди "не успокоятся до тех пор, пока не спровоцируют войну с Россией"."Не Грузии, конечно, она уже воевала в 2008-м при Саакашвили с известным и печальным для Грузии результатом. Нет, они мечтают о войне руками НАТО. Невменяемые и агрессивные, но с короткими руками, они ни на что не способны, кроме нагнетания атмосферы вражды", — добавил Пушков.Накануне в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. По данным exit poll телекомпании "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 47,6% голосов, у партии Саакашвили "Единое национальное движение" — 27,1%. Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси и находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави.Ранее экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину с Украины к октябрьским выборам. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752781697.html
https://ria.ru/20211002/mishiko-1752774831.html
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в мире, грузия, парламентская ассамблея совета европы, михаил саакашвили, алексей пушков, нато, единое национальное движение, хатия деканоидзе
03:18 03.10.2021 (обновлено: 12:16 03.10.2021)
 
Пушков жестко ответил на слова соратницы Саакашвили

Пушков назвал странными заявления соратницы Саакашвили о "пророссийской власти" в Грузии

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания соратницы Михаила Саакашвили, экс-министра образования страны Хатии Деканоидзе, о скором падении в Грузии "пророссийской власти".
Ранее Деканоидзе выразила мнение, что Саакашвили, задержанный в пятницу в Тбилиси, скоро выйдет на свободу, а "пророссийская власть" в Грузии падет.
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Саакашвили действует в интересах России, заявил глава "Грузинской мечты"
Пушков назвал заявления сторонников экс-президента Грузии странными. "Это уже скорее для психиатров интересное заявление, в политическом плане это полный бред", — указал он в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, после общения с депутатами из партии Саакашвили в ПАСЕ он может с уверенностью говорить о том, что эти люди "не успокоятся до тех пор, пока не спровоцируют войну с Россией".
"Не Грузии, конечно, она уже воевала в 2008-м при Саакашвили с известным и печальным для Грузии результатом. Нет, они мечтают о войне руками НАТО. Невменяемые и агрессивные, но с короткими руками, они ни на что не способны, кроме нагнетания атмосферы вражды", — добавил Пушков.
Накануне в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. По данным exit poll телекомпании "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 47,6% голосов, у партии Саакашвили "Единое национальное движение" — 27,1%. Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси и находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави.
Ранее экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину с Украины к октябрьским выборам. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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В миреГрузияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыМихаил СаакашвилиАлексей ПушковНАТОЕдиное национальное движениеХатия Деканоидзе
 
 
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