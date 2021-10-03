https://ria.ru/20211003/pushkov-1752839502.html

Пушков дал жесткий отпор соратнице Саакашвили

Пушков жестко ответил на слова соратницы Саакашвили - РИА Новости, 03.10.2021

Пушков дал жесткий отпор соратнице Саакашвили

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания соратницы Михаила Саакашвили, экс-министра образования страны Хатии Деканоидзе, о скором падении в Грузии... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T03:18

2021-10-03T03:18

2021-10-03T12:16

в мире

грузия

парламентская ассамблея совета европы

михаил саакашвили

алексей пушков

нато

единое национальное движение

хатия деканоидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания соратницы Михаила Саакашвили, экс-министра образования страны Хатии Деканоидзе, о скором падении в Грузии "пророссийской власти".Ранее Деканоидзе выразила мнение, что Саакашвили, задержанный в пятницу в Тбилиси, скоро выйдет на свободу, а "пророссийская власть" в Грузии падет.Пушков назвал заявления сторонников экс-президента Грузии странными. "Это уже скорее для психиатров интересное заявление, в политическом плане это полный бред", — указал он в своем Telegram-канале.По словам сенатора, после общения с депутатами из партии Саакашвили в ПАСЕ он может с уверенностью говорить о том, что эти люди "не успокоятся до тех пор, пока не спровоцируют войну с Россией"."Не Грузии, конечно, она уже воевала в 2008-м при Саакашвили с известным и печальным для Грузии результатом. Нет, они мечтают о войне руками НАТО. Невменяемые и агрессивные, но с короткими руками, они ни на что не способны, кроме нагнетания атмосферы вражды", — добавил Пушков.Накануне в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. По данным exit poll телекомпании "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 47,6% голосов, у партии Саакашвили "Единое национальное движение" — 27,1%. Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси и находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави.Ранее экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину с Украины к октябрьским выборам. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752781697.html

https://ria.ru/20211002/mishiko-1752774831.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, парламентская ассамблея совета европы, михаил саакашвили, алексей пушков, нато, единое национальное движение, хатия деканоидзе