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Пучдемон вернулся на Сардинию
Пучдемон вернулся на Сардинию - РИА Новости, 03.10.2021
Пучдемон вернулся на Сардинию
Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон в воскресенье утром вернулся на Сардинию, чтобы в понедельник предстать перед апелляционным судом... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T12:01
2021-10-03T12:01
в мире
испания
каталония
сардиния
европейский суд
карлес пучдемон
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РИМ, 3 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон в воскресенье утром вернулся на Сардинию, чтобы в понедельник предстать перед апелляционным судом города Сассари, который рассмотрит запрос властей Испании на его экстрадицию, сообщил РИА Новости итальянский адвокат политика Агостинанджело Маррас."Как и ожидалось, Пучдемон сегодня вернулся на Сардинию. В течение дня мы встретимся с ним, чтобы обговорить все необходимые вопросы, связанные с завтрашним судебным заседанием", - сказал Маррас.По словам адвоката, суд Сассари должен будет рассмотреть процедурные вопросы и прочие связанные с делом акты. Что касается решения по существу вопроса об экстрадиции Пучдемона, то неизвестно, будет ли оно принято уже в понедельник. "Это может произойти, но может и не произойти", - заметил защитник.Пучдемон скрывается от испанского правосудия с 2017 года, когда он уехал из страны после незаконного референдума о независимости Каталонии и провозглашения ее региональным парламентом.Политик был задержан итальянскими правоохранителями 23 сентября в аэропорту сардинского города Альгеро. На Сардинию он прибыл для участия в фестивале фольклорной культуры и встреч с местными политиками.На следующий день апелляционный суд Сассари подтвердил законность задержания Пучдемона, но вынес постановление об отсутствии оснований для его содержания под стражей, назначив рассмотрение запроса Испании на 4 октября. После нескольких дней участия в запланированных в Альгеро мероприятиях Пучдемон, который был избран в Европейский парламент в 2019 году, вернулся в Бельгию, где он сейчас постоянно проживает.На минувшей неделе судья Верховного суда Испании Пабло Льярена в письменном обращении к суду Сассари подтвердил, что европейский ордер в отношении Пучдемона остается в силе. Напомнив об отсутствии у Пучдемона парламентского иммунитета, судья попросил итальянских коллег приостановить процесс в том случае, если защита Пучдемонта запросит суд Европейского союза рассмотреть вопрос о восстановление его иммунитета. В таком случае, по мнению Льярены, итальянский суд может приостановить процедуру исполнения приговора до вынесения решения европейской инстанции.Как сообщила в пятницу испанская газета ABC, защита Пудчемона направила запрос о восстановлении его парламентского иммунитета в Европейский суд общей юрисдикции.
https://ria.ru/20210924/italiya-1751670813.html
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в мире, испания, каталония, сардиния, европейский суд, карлес пучдемон
12:01 03.10.2021
 
Пучдемон вернулся на Сардинию

Пучдемон вернулся на Сардинию, где в понедельник предстанет перед судом

© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018 - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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РИМ, 3 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон в воскресенье утром вернулся на Сардинию, чтобы в понедельник предстать перед апелляционным судом города Сассари, который рассмотрит запрос властей Испании на его экстрадицию, сообщил РИА Новости итальянский адвокат политика Агостинанджело Маррас.
"Как и ожидалось, Пучдемон сегодня вернулся на Сардинию. В течение дня мы встретимся с ним, чтобы обговорить все необходимые вопросы, связанные с завтрашним судебным заседанием", - сказал Маррас.
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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По словам адвоката, суд Сассари должен будет рассмотреть процедурные вопросы и прочие связанные с делом акты. Что касается решения по существу вопроса об экстрадиции Пучдемона, то неизвестно, будет ли оно принято уже в понедельник. "Это может произойти, но может и не произойти", - заметил защитник.
Пучдемон скрывается от испанского правосудия с 2017 года, когда он уехал из страны после незаконного референдума о независимости Каталонии и провозглашения ее региональным парламентом.
Политик был задержан итальянскими правоохранителями 23 сентября в аэропорту сардинского города Альгеро. На Сардинию он прибыл для участия в фестивале фольклорной культуры и встреч с местными политиками.
На следующий день апелляционный суд Сассари подтвердил законность задержания Пучдемона, но вынес постановление об отсутствии оснований для его содержания под стражей, назначив рассмотрение запроса Испании на 4 октября. После нескольких дней участия в запланированных в Альгеро мероприятиях Пучдемон, который был избран в Европейский парламент в 2019 году, вернулся в Бельгию, где он сейчас постоянно проживает.
На минувшей неделе судья Верховного суда Испании Пабло Льярена в письменном обращении к суду Сассари подтвердил, что европейский ордер в отношении Пучдемона остается в силе. Напомнив об отсутствии у Пучдемона парламентского иммунитета, судья попросил итальянских коллег приостановить процесс в том случае, если защита Пучдемонта запросит суд Европейского союза рассмотреть вопрос о восстановление его иммунитета. В таком случае, по мнению Льярены, итальянский суд может приостановить процедуру исполнения приговора до вынесения решения европейской инстанции.
Как сообщила в пятницу испанская газета ABC, защита Пудчемона направила запрос о восстановлении его парламентского иммунитета в Европейский суд общей юрисдикции.
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон прибыл в суд в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
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