https://ria.ru/20211003/posol-1752834837.html
Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных" слов Макрона
Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных" слов Макрона - РИА Новости, 03.10.2021
Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных" слов Макрона
Посол Алжира отозван из Парижа после "безответственных" высказываний президента Франции Эммануэля Макрона, заявил алжирский лидер Абдельмаджид Теббун. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T00:26
2021-10-03T00:26
2021-10-03T07:37
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алжир (республика)
эммануэль макрон
абдельмаджид теббун
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БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости. Посол Алжира отозван из Парижа после "безответственных" высказываний президента Франции Эммануэля Макрона, заявил алжирский лидер Абдельмаджид Теббун.Ранее Макрон, слова которого процитировала газета Le Monde, заявил, что "официальная история" Алжира якобы "полностью переписана".Алжирский лидер отметил, что его страна "категорически не приемлет любое вмешательство в свои внутренние дела". По словам Теббуна, слова Макрона оскорбили память людей, погибших во времена колониального правления Франции в Алжире.Ранее посла Франции в Алжире вызвали в МИД, а глава алжирского диппредставительства в Париже был отозван для консультаций. Представитель французского правительства Габриэль Атталь ранее сообщил, что Париж ужесточает требования по выдаче виз для граждан Марокко, Алжира и Туниса.Алжир был колонией Франции более 130 лет. Начатая в 1954 году в Алжире война с Францией за независимость завершилась подписанием в 1962 году Эвианских соглашений о прекращении огня, а затем провозглашением независимости Алжира. Жертвами этой войны стали, по разным данным, от 300 тысяч до миллиона человек.
https://ria.ru/20210429/frantsiya-1730389798.html
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в мире, франция, алжир (республика), эммануэль макрон, абдельмаджид теббун
00:26 03.10.2021 (обновлено: 07:37 03.10.2021)
Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных" слов Макрона
Алжир отозвал посла из Парижа из-за "безответственных" слов президента Франции Макрона