03:52 03.10.2021 (обновлено: 03:54 03.10.2021)
Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану
В США сообщили, что будут помогать Судану "по мере продвижения передачи власти" в стране
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
В ходе состоявшегося на этой неделе визита в Хартум Фелтман встретился с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком, руководителем Суверенного совета страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом и другими участниками политического процесса.
"Спецпосланник Фелтман выразил приверженность Соединенных Штатов продолжению политической и экономической поддержки Судана по мере продвижения передачи власти. Он также подчеркнул, что такая поддержка зависит от того, будет ли Судан придерживаться согласованного порядка транзита", - говорится в пресс-релизе.
"Отклонение от этой траектории, неспособность достичь ключевых контрольных показателей поставит под угрозу двусторонние отношения Судана с США, включая значительную американскую помощь, а также перспективы сотрудничества в области безопасности по модернизации суданских вооруженных сил и поддержки со стороны Соединенных Штатов в международных финансовых институтах по вопросу о реструктуризации долга", - добавил госдепартамент.
Фелтман дал понять, что от Судана ждут согласованной даты передачи поста председателя Суверенного совета гражданскому лицу, создания переходного законодательного совета, формирования юридических и институциональных основ проведения свободных и справедливых выборов, судебной реформы и запуска процесса преобразований аппарата безопасности.
Сближение двух стран началось после переворота 2019 года, когда был смещен президент Омар аль-Башир, 30 лет правивший Суданом. В сентябре суданские власти объявили о предотвращении военного мятежа, ответственность за который они возложили на сторонников аль-Башира.
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