https://ria.ru/20211003/pomosch-1752839673.html

Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану

Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану - РИА Новости, 03.10.2021

Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану

Специальный посланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман предупредил лидеров Судана, что продолжение американской политической и экономической РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T03:52

2021-10-03T03:52

2021-10-03T03:54

в мире

сша

судан

омар аль-башир

абдалла хамдок

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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Специальный посланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман предупредил лидеров Судана, что продолжение американской политической и экономической поддержки зависит от продолжения процесса передачи власти в стране гражданским, сообщил госдепартамент.В ходе состоявшегося на этой неделе визита в Хартум Фелтман встретился с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком, руководителем Суверенного совета страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом и другими участниками политического процесса."Отклонение от этой траектории, неспособность достичь ключевых контрольных показателей поставит под угрозу двусторонние отношения Судана с США, включая значительную американскую помощь, а также перспективы сотрудничества в области безопасности по модернизации суданских вооруженных сил и поддержки со стороны Соединенных Штатов в международных финансовых институтах по вопросу о реструктуризации долга", - добавил госдепартамент.Фелтман дал понять, что от Судана ждут согласованной даты передачи поста председателя Суверенного совета гражданскому лицу, создания переходного законодательного совета, формирования юридических и институциональных основ проведения свободных и справедливых выборов, судебной реформы и запуска процесса преобразований аппарата безопасности.Сближение двух стран началось после переворота 2019 года, когда был смещен президент Омар аль-Башир, 30 лет правивший Суданом. В сентябре суданские власти объявили о предотвращении военного мятежа, ответственность за который они возложили на сторонников аль-Башира.

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/sudan-1751083520.html

сша

судан

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в мире, сша, судан, омар аль-башир, абдалла хамдок