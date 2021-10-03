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Алжир запретил полеты ВВС Франции над своей территорией, сообщили СМИ
Алжир запретил полеты ВВС Франции над своей территорией, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2021
Алжир запретил полеты ВВС Франции над своей территорией, сообщили СМИ
Алжир запретил полеты над своей территорией французским военным самолетам, сообщает газета Figaro. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T14:46
2021-10-03T19:17
в мире
франция
алжир (республика)
париж
эммануэль макрон
абдельмаджид теббун
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ПАРИЖ, 3 окт — РИА Новости. Алжир запретил полеты над своей территорией французским военным самолетам, сообщает газета Figaro."Кризис между Алжиром и Парижем нарастает. По информации Figaro в Алжире и Париже, Франция больше не имеет права летать над территорией Алжира на своих военных самолетах — что она делала в рамках операции "Бархан" для перелета на север Мали", — пишет издание.Как сообщает газета, Генштаб Франции обнаружил это в воскресенье утром. Заполнив планы полета, французские военные поняли, что разрешение на пролет не было предоставлено Алжиром. Однако официального уведомления получено не было.Ранее сообщалось, что Алжир решил отозвать посла страны из Франции. Как заявил алжирский президент Абдельмаджид Теббун, решение отозвать посла Алжира из Парижа принято после "безответственных" высказываний президента Франции Эммануэля Макрона, вмешательства во внутренние дела страны неприемлемы.В субботу Макрон в интервью изданию Le Monde сказал, что у Алжира есть "официальная история", которая была "полностью переписана".
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франция
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в мире, франция, алжир (республика), париж, эммануэль макрон, абдельмаджид теббун
14:46 03.10.2021 (обновлено: 19:17 03.10.2021)
 
Алжир запретил полеты ВВС Франции над своей территорией, сообщили СМИ

Figaro: Алжир закрыл воздушное пространство для французских военных самолетов

© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкВид на город Алжир
Вид на город Алжир - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Первенцев
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ПАРИЖ, 3 окт — РИА Новости. Алжир запретил полеты над своей территорией французским военным самолетам, сообщает газета Figaro.
"Кризис между Алжиром и Парижем нарастает. По информации Figaro в Алжире и Париже, Франция больше не имеет права летать над территорией Алжира на своих военных самолетах — что она делала в рамках операции "Бархан" для перелета на север Мали", — пишет издание.
Как сообщает газета, Генштаб Франции обнаружил это в воскресенье утром. Заполнив планы полета, французские военные поняли, что разрешение на пролет не было предоставлено Алжиром. Однако официального уведомления получено не было.
Ранее сообщалось, что Алжир решил отозвать посла страны из Франции. Как заявил алжирский президент Абдельмаджид Теббун, решение отозвать посла Алжира из Парижа принято после "безответственных" высказываний президента Франции Эммануэля Макрона, вмешательства во внутренние дела страны неприемлемы.
В субботу Макрон в интервью изданию Le Monde сказал, что у Алжира есть "официальная история", которая была "полностью переписана".
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В миреФранцияАлжир (республика)ПарижЭммануэль МакронАбдельмаджид Теббун
 
 
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