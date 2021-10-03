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Москвичей предупредили о скандинавском антициклоне
Москвичей предупредили о скандинавском антициклоне - РИА Новости, 03.10.2021
Москвичей предупредили о скандинавском антициклоне
Ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, как скандинавский антициклон повлияет на погоду в Москве. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T09:54
2021-10-03T12:55
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, как скандинавский антициклон повлияет на погоду в Москве."Сейчас у нас солнечная погода, но днем будут натекать облака, поэтому переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточных румбов не более одного-шести метров в секунду. В городе днем воздух прогреется до плюс девяти-одиннадцати, в Подмосковье плюс семь-двенадцать, что укладывается в рамки климатической нормы", — отметил он.По словам синоптика, атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба.Ранее в "Фобосе" сообщили, что в субботу обновился суточный рекорд высокого атмосферного давления, столбик барометра поднялся до отметки 762,8 миллиметра ртутного столба. При этом в ближайшие четыре дня показатель будет расти, и эта серия рекордов может стать самой продолжительной в октябре. Отступать антициклон начнет только со среды, вместе с этим вниз поползут и показатели барометров.
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московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода
09:54 03.10.2021 (обновлено: 12:55 03.10.2021)
 
Москвичей предупредили о скандинавском антициклоне

Синоптик Тишковец рассказал о скандинавском циклоне в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКрасная площадь
Красная площадь - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, как скандинавский антициклон повлияет на погоду в Москве.
"Сейчас у нас солнечная погода, но днем будут натекать облака, поэтому переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточных румбов не более одного-шести метров в секунду. В городе днем воздух прогреется до плюс девяти-одиннадцати, в Подмосковье плюс семь-двенадцать, что укладывается в рамки климатической нормы", — отметил он.
По словам синоптика, атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба.
Ранее в "Фобосе" сообщили, что в субботу обновился суточный рекорд высокого атмосферного давления, столбик барометра поднялся до отметки 762,8 миллиметра ртутного столба.
При этом в ближайшие четыре дня показатель будет расти, и эта серия рекордов может стать самой продолжительной в октябре. Отступать антициклон начнет только со среды, вместе с этим вниз поползут и показатели барометров.
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Московская область (Подмосковье)МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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