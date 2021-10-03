https://ria.ru/20211003/pogoda-1752848423.html

Москвичей предупредили о скандинавском антициклоне

Москвичей предупредили о скандинавском антициклоне - РИА Новости, 03.10.2021

Москвичей предупредили о скандинавском антициклоне

Ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, как скандинавский антициклон повлияет на погоду в Москве. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T09:54

2021-10-03T09:54

2021-10-03T12:55

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, как скандинавский антициклон повлияет на погоду в Москве."Сейчас у нас солнечная погода, но днем будут натекать облака, поэтому переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточных румбов не более одного-шести метров в секунду. В городе днем воздух прогреется до плюс девяти-одиннадцати, в Подмосковье плюс семь-двенадцать, что укладывается в рамки климатической нормы", — отметил он.По словам синоптика, атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба.Ранее в "Фобосе" сообщили, что в субботу обновился суточный рекорд высокого атмосферного давления, столбик барометра поднялся до отметки 762,8 миллиметра ртутного столба. При этом в ближайшие четыре дня показатель будет расти, и эта серия рекордов может стать самой продолжительной в октябре. Отступать антициклон начнет только со среды, вместе с этим вниз поползут и показатели барометров.

https://ria.ru/20210930/zima-1752418948.html

московская область (подмосковье)

москва

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московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода