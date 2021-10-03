https://ria.ru/20211003/poebg-1752839003.html

СМИ раскрыли новые подробности бегства экс-президента Афганистана Гани

СМИ раскрыли новые подробности бегства экс-президента Афганистана Гани - РИА Новости, 03.10.2021

СМИ раскрыли новые подробности бегства экс-президента Афганистана Гани

Экс-президент Афганистана Ашраф Гани в августе бежал из страны через территорию Узбекистана, откуда вылетел в ОАЭ на лайнере казахстанской авиакомпании,... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T03:00

2021-10-03T03:00

2021-10-03T12:35

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани в августе бежал из страны через территорию Узбекистана, откуда вылетел в ОАЭ на лайнере казахстанской авиакомпании, сообщила афганская газета Hasht e Subh Daily со ссылкой на источник в окружении бывшего афганского лидера и данные сервиса Flightradar.Источник издания, который, как утверждается, был в числе лиц, бежавших из Кабула вместе с Гани, рассказал, что для побега из страны 15 августа были задействованы несколько вертолетов, которые находились на территории президентского дворца специально на экстренный случай.В Узбекистане Гани и его окружение провели более суток. По утверждениям источника издания, они находились под надзором узбекских военных, которые "наблюдали за каждым движением" прибывших в страну афганцев и даже не разрешали им "поговорить друг с другом"."В понедельник, в районе обеда, после 31 часа неопределенности в аэропорту Термеза приземлился небольшой белый самолет без государственной или коммерческой символики", — сообщил источник газеты.Издание отмечает, что, согласно данным сервиса Flightradar, речь идет о самолете казахстанской авиакомпании FlyJet, который выполнил рейс из Термеза в Абу-Даби. "Именно на этом самолете Ашраф Гани и 53 его спутника в 23:00 16 августа вылетели в Абу-Даби после 31-часовой остановки в Термезе", — утверждает газета.Как рассказал источник издания, через 3,5 часа самолет приземлился в аэропорту Абу-Даби, где к прибывшим подошли "несколько арабских мужчин", которые приветствовали Гани. Источник отметил "почтительное" отношение в Абу-Даби, которого в Узбекистане к прибывшим из Афганистана проявлено не было."С того момента, как Ашраф Гани покинул аэропорт, я не видел ни его, ни других официальных лиц", — подчеркнул собеседник издания, добавив, что чиновники ОАЭ предупредили его и других прибывших из Афганистана лиц, что у них "нет возможности жить в этой стране".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210915/afganistan-1750202258.html

https://ria.ru/20210924/sredstva-1751555671.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/gani-1748100086.html

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в мире, оаэ, узбекистан, афганистан, мохаммад хасан ахунд