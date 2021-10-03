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Премьер Грузии заявил, что Саакашвили планировал убийство оппозиционеров

Премьер Грузии заявил, что Саакашвили планировал убийство оппозиционеров - РИА Новости, 03.10.2021

Премьер Грузии заявил, что Саакашвили планировал убийство оппозиционеров

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и его команда планировали организовать убийство нескольких оппозиционеров во время митинга в Тбилиси, заявил... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T20:05

2021-10-03T20:05

2021-10-03T20:47

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 3 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и его команда планировали организовать убийство нескольких оппозиционеров во время митинга в Тбилиси, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".Он утверждает, что Саакашвили планировал неожиданно появиться на запланированной ранее 3 октября масштабной акции в столице и тем самым спровоцировать взрыв эмоций у ее участников. Однако политика арестовали еще в пятницу.По словам премьера, при таком развитии событий экс-президент и его союзники потребовали бы отставки правительства и назначения внеочередных выборов.В Грузии Саакашвили объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Гарибашвили заявил, что политик проведет за решеткой минимум шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211003/gruziya-1752866100.html

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