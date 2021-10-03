20:05 03.10.2021 (обновлено: 20:47 03.10.2021)
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили планировал убийство оппозиционеров
Премьер Грузии Гарибашвили: Саакашвили и его команда планировали убийство оппозиционеров
© AP Photo / Oleksandr StashevskyiТюрьма, где содержится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
© AP Photo / Oleksandr Stashevskyi
ТБИЛИСИ, 3 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и его команда планировали организовать убийство нескольких оппозиционеров во время митинга в Тбилиси, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".
Он утверждает, что Саакашвили планировал неожиданно появиться на запланированной ранее 3 октября масштабной акции в столице и тем самым спровоцировать взрыв эмоций у ее участников. Однако политика арестовали еще в пятницу.
"Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около десяти тысяч человек, наверное, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство нескольких оппозиционных лидеров", — сказал Гарибашвили.
По словам премьера, при таком развитии событий экс-президент и его союзники потребовали бы отставки правительства и назначения внеочередных выборов.
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В Грузии Саакашвили объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Гарибашвили заявил, что политик проведет за решеткой минимум шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.