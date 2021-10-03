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Талибы сообщили об уничтожении группы террористов ИГ* в Кабуле
Талибы сообщили об уничтожении группы террористов ИГ* в Кабуле - РИА Новости, 03.10.2021
Талибы сообщили об уничтожении группы террористов ИГ* в Кабуле
Группа боевиков террористической группировки "Исламское государство"* ликвидирована в ходе столкновения в одном из районов афганской столицы Кабула, сообщил РИА РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T21:33
2021-10-03T21:33
2021-10-03T22:17
захват власти в афганистане талибами
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мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 3 окт — РИА Новости. Группа боевиков террористической группировки "Исламское государство"* ликвидирована в ходе столкновения в одном из районов афганской столицы Кабула, сообщил РИА Новости источник в движении "Талибан"*."Группа боевиков ИГ* была убита в (районе. — Прим. ред.) Хаир-Хана после короткой перестрелки", — сказал источник.Очевидец сообщил РИА Новости, что на территории 17-го округа Кабула слышна стрельба — как из обычного оружия, так и из тяжелого. По его словам, огонь неизвестные вели с двух сторон, но кто именно участвовал в перестрелке, неясно.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещена в России.
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, оон, россия, мохаммад хасан ахунд
21:33 03.10.2021 (обновлено: 22:17 03.10.2021)
Талибы сообщили об уничтожении группы террористов ИГ* в Кабуле
"Талибан"* сообщил об уничтожении группы террористов ИГ* в ходе перестрелки в Кабуле