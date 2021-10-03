https://ria.ru/20211003/pandora-1752911003.html

Офшорные компании из "досье Пандоры" заявили, что действуют по закону

Офшорные компании из "досье Пандоры" заявили, что действуют по закону - РИА Новости, 03.10.2021

Офшорные компании из "досье Пандоры" заявили, что действуют по закону

Упомянутые в "досье Пандоры" офшорные сервисные компании Alcogal и Asiaciti Trust заявляют, что действуют в рамках законов, пишет газета Guardian. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T22:35

2021-10-03T22:35

2021-10-03T22:59

технологии

сша

сингапур (страна)

джордж сорос

morgan stanley

mossack fonseca

панама

"досье пандоры"

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ЛОНДОН, 3 окт - РИА Новости. Упомянутые в "досье Пандоры" офшорные сервисные компании Alcogal и Asiaciti Trust заявляют, что действуют в рамках законов, пишет газета Guardian.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Согласно данным консорциума, панамская юридическая компания Alcogal, созданная бывшим послом Панамы в США, учредила как минимум 312 компаний на Британских Виргинских островах для клиентов крупного американского банка Morgan Stanley."Alcogal следует законам, установленным там, где она работает, и политика Alcogal всегда заключалась в полном сотрудничестве с компетентными органами... Alcogal отказывается и, при необходимости, прекращает действовать в интересах клиентов, подозреваемых в причастности к отмыванию денег, финансированию терроризма или другой незаконной деятельности", - приводит газета заявление компании.Базирующаяся в Сингапуре офшорная фирма Asiaciti Trust, упомянутая в "досье Пандоры" в контексте пакистанского министра водных ресурсов Чодри Муниса Элахи, также сообщила, что следует законам."Наша работа подчиняется жестким законам и постановлениям соответствующих органов в той юрисдикции, в которой мы работаем. Мы привержены высочайшим стандартам ведения бизнеса, в том числе гарантируем, что наша деятельность полностью соответствует всем законам и постановлениям", - цитирует издание заявление Asiaciti Trust.Еще одна компания - Fidelity - сообщила, что не может раскрывать какую-либо конфиденциальную информацию о связанных с ней компаниях, в том числе их владельцах.Консорциум журналистов-расследователей ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20211003/ofshory-1752902355.html

https://ria.ru/20211003/iglesias-1752904693.html

сша

сингапур (страна)

панама

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технологии, сша, сингапур (страна), джордж сорос, morgan stanley , mossack fonseca, панама, "досье пандоры"