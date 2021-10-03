Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211003/pandora-1752911003.html
Офшорные компании из "досье Пандоры" заявили, что действуют по закону
Офшорные компании из "досье Пандоры" заявили, что действуют по закону - РИА Новости, 03.10.2021
Офшорные компании из "досье Пандоры" заявили, что действуют по закону
Упомянутые в "досье Пандоры" офшорные сервисные компании Alcogal и Asiaciti Trust заявляют, что действуют в рамках законов, пишет газета Guardian. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T22:35
2021-10-03T22:59
технологии
сша
сингапур (страна)
джордж сорос
morgan stanley
mossack fonseca
панама
"досье пандоры"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140300/77/1403007714_0:152:2001:1277_1920x0_80_0_0_26808268b6a95f2a7119a459620f5f4b.jpg
ЛОНДОН, 3 окт - РИА Новости. Упомянутые в "досье Пандоры" офшорные сервисные компании Alcogal и Asiaciti Trust заявляют, что действуют в рамках законов, пишет газета Guardian.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Согласно данным консорциума, панамская юридическая компания Alcogal, созданная бывшим послом Панамы в США, учредила как минимум 312 компаний на Британских Виргинских островах для клиентов крупного американского банка Morgan Stanley."Alcogal следует законам, установленным там, где она работает, и политика Alcogal всегда заключалась в полном сотрудничестве с компетентными органами... Alcogal отказывается и, при необходимости, прекращает действовать в интересах клиентов, подозреваемых в причастности к отмыванию денег, финансированию терроризма или другой незаконной деятельности", - приводит газета заявление компании.Базирующаяся в Сингапуре офшорная фирма Asiaciti Trust, упомянутая в "досье Пандоры" в контексте пакистанского министра водных ресурсов Чодри Муниса Элахи, также сообщила, что следует законам."Наша работа подчиняется жестким законам и постановлениям соответствующих органов в той юрисдикции, в которой мы работаем. Мы привержены высочайшим стандартам ведения бизнеса, в том числе гарантируем, что наша деятельность полностью соответствует всем законам и постановлениям", - цитирует издание заявление Asiaciti Trust.Еще одна компания - Fidelity - сообщила, что не может раскрывать какую-либо конфиденциальную информацию о связанных с ней компаниях, в том числе их владельцах.Консорциум журналистов-расследователей ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
https://ria.ru/20211003/ofshory-1752902355.html
https://ria.ru/20211003/iglesias-1752904693.html
сша
сингапур (страна)
панама
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140300/77/1403007714_48:0:1952:1428_1920x0_80_0_0_cd1c0715266c16bbb19a85ac2384527c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, сша, сингапур (страна), джордж сорос, morgan stanley , mossack fonseca, панама, "досье пандоры"
22:35 03.10.2021 (обновлено: 22:59 03.10.2021)
 
Офшорные компании из "досье Пандоры" заявили, что действуют по закону

Офшорные компании Alcogal и Asiaciti Trust заявили о легальности своей деятельности

© Fotolia / momiusОфшор
Офшор - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© Fotolia / momius
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 3 окт - РИА Новости. Упомянутые в "досье Пандоры" офшорные сервисные компании Alcogal и Asiaciti Trust заявляют, что действуют в рамках законов, пишет газета Guardian.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Согласно данным консорциума, панамская юридическая компания Alcogal, созданная бывшим послом Панамы в США, учредила как минимум 312 компаний на Британских Виргинских островах для клиентов крупного американского банка Morgan Stanley.
"Alcogal следует законам, установленным там, где она работает, и политика Alcogal всегда заключалась в полном сотрудничестве с компетентными органами... Alcogal отказывается и, при необходимости, прекращает действовать в интересах клиентов, подозреваемых в причастности к отмыванию денег, финансированию терроризма или другой незаконной деятельности", - приводит газета заявление компании.
Модель Клаудия Шиффер на показе коллекции Valentino в Париже, 1998 год - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
20:54
Шакира и Клаудия Шиффер связаны с офшорами, говорится в "досье Пандоры"
Базирующаяся в Сингапуре офшорная фирма Asiaciti Trust, упомянутая в "досье Пандоры" в контексте пакистанского министра водных ресурсов Чодри Муниса Элахи, также сообщила, что следует законам.
"Наша работа подчиняется жестким законам и постановлениям соответствующих органов в той юрисдикции, в которой мы работаем. Мы привержены высочайшим стандартам ведения бизнеса, в том числе гарантируем, что наша деятельность полностью соответствует всем законам и постановлениям", - цитирует издание заявление Asiaciti Trust.
Еще одна компания - Fidelity - сообщила, что не может раскрывать какую-либо конфиденциальную информацию о связанных с ней компаниях, в том числе их владельцах.
Консорциум журналистов-расследователей ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
Хулио Иглесиас
21:16
"Досье Пандоры" вскрыло связи Хулио Иглесиаса с офшорами
 
ТехнологииСШАСингапур (страна)Джордж СоросMorgan StanleyMossack FonsecaПанама"досье Пандоры"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57Минобороны Южной Кореи выразило надежду на снижение напряженности с КНДР
04:47В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений
04:36В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
04:20Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей
04:12Российские и монгольские летчики провели совместные полеты на учениях
04:09Диетолог рассказала, как извлечь из гречки максимальную пользу
04:06Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
04:05Немцы признали Украину несостоявшимся государством
03:53Полиция Эквадора восстановила контроль над взбунтовавшейся тюрьмой
03:42Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи
03:38Во Владивостоке осудили за взятку экс-начальника железнодорожной станции
03:32Правительство Японии ушло в отставку
03:27Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС
03:20Кинолог назвал пять способов, как защитить собаку
03:18Эксперт назвала причины занижения курса рубля
03:16В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
03:05Мошенники придумали схему с розыгрышем отечественных автомобилей
03:00Ученые восстановили климат Сибири за последние 9000 лет
03:00Урбанисты предложили сделать платным въезд в центр ряда городов России
02:50Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП
Лента новостейМолния