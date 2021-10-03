https://ria.ru/20211003/pandora-1752911003.html
Офшорные компании из "досье Пандоры" заявили, что действуют по закону
Офшорные компании из "досье Пандоры" заявили, что действуют по закону - РИА Новости, 03.10.2021
Офшорные компании из "досье Пандоры" заявили, что действуют по закону
Упомянутые в "досье Пандоры" офшорные сервисные компании Alcogal и Asiaciti Trust заявляют, что действуют в рамках законов, пишет газета Guardian. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T22:35
2021-10-03T22:35
2021-10-03T22:59
технологии
сша
сингапур (страна)
джордж сорос
morgan stanley
mossack fonseca
панама
"досье пандоры"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140300/77/1403007714_0:152:2001:1277_1920x0_80_0_0_26808268b6a95f2a7119a459620f5f4b.jpg
ЛОНДОН, 3 окт - РИА Новости. Упомянутые в "досье Пандоры" офшорные сервисные компании Alcogal и Asiaciti Trust заявляют, что действуют в рамках законов, пишет газета Guardian.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Согласно данным консорциума, панамская юридическая компания Alcogal, созданная бывшим послом Панамы в США, учредила как минимум 312 компаний на Британских Виргинских островах для клиентов крупного американского банка Morgan Stanley."Alcogal следует законам, установленным там, где она работает, и политика Alcogal всегда заключалась в полном сотрудничестве с компетентными органами... Alcogal отказывается и, при необходимости, прекращает действовать в интересах клиентов, подозреваемых в причастности к отмыванию денег, финансированию терроризма или другой незаконной деятельности", - приводит газета заявление компании.Базирующаяся в Сингапуре офшорная фирма Asiaciti Trust, упомянутая в "досье Пандоры" в контексте пакистанского министра водных ресурсов Чодри Муниса Элахи, также сообщила, что следует законам."Наша работа подчиняется жестким законам и постановлениям соответствующих органов в той юрисдикции, в которой мы работаем. Мы привержены высочайшим стандартам ведения бизнеса, в том числе гарантируем, что наша деятельность полностью соответствует всем законам и постановлениям", - цитирует издание заявление Asiaciti Trust.Еще одна компания - Fidelity - сообщила, что не может раскрывать какую-либо конфиденциальную информацию о связанных с ней компаниях, в том числе их владельцах.Консорциум журналистов-расследователей ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
https://ria.ru/20211003/ofshory-1752902355.html
https://ria.ru/20211003/iglesias-1752904693.html
сша
сингапур (страна)
панама
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140300/77/1403007714_48:0:1952:1428_1920x0_80_0_0_cd1c0715266c16bbb19a85ac2384527c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, сингапур (страна), джордж сорос, morgan stanley , mossack fonseca, панама, "досье пандоры"
22:35 03.10.2021 (обновлено: 22:59 03.10.2021)
Офшорные компании из "досье Пандоры" заявили, что действуют по закону
Офшорные компании Alcogal и Asiaciti Trust заявили о легальности своей деятельности
ЛОНДОН, 3 окт - РИА Новости. Упомянутые в "досье Пандоры" офшорные сервисные компании Alcogal и Asiaciti Trust заявляют, что действуют в рамках законов, пишет газета Guardian.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса
, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США
названы крупнейшим налоговым убежищем.
Согласно данным консорциума, панамская юридическая компания Alcogal, созданная бывшим послом Панамы
в США, учредила как минимум 312 компаний на Британских Виргинских островах
для клиентов крупного американского банка Morgan Stanley
.
"Alcogal следует законам, установленным там, где она работает, и политика Alcogal всегда заключалась в полном сотрудничестве с компетентными органами... Alcogal отказывается и, при необходимости, прекращает действовать в интересах клиентов, подозреваемых в причастности к отмыванию денег, финансированию терроризма или другой незаконной деятельности", - приводит газета заявление компании.
Базирующаяся в Сингапуре
офшорная фирма Asiaciti Trust, упомянутая в "досье Пандоры" в контексте пакистанского министра водных ресурсов Чодри Муниса Элахи, также сообщила, что следует законам.
"Наша работа подчиняется жестким законам и постановлениям соответствующих органов в той юрисдикции, в которой мы работаем. Мы привержены высочайшим стандартам ведения бизнеса, в том числе гарантируем, что наша деятельность полностью соответствует всем законам и постановлениям", - цитирует издание заявление Asiaciti Trust.
Еще одна компания - Fidelity - сообщила, что не может раскрывать какую-либо конфиденциальную информацию о связанных с ней компаниях, в том числе их владельцах.
Консорциум журналистов-расследователей ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca
, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.