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Панама опасается последствий нового расследования об офшорах, сообщили СМИ
Панама опасается последствий нового расследования об офшорах, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2021
Панама опасается последствий нового расследования об офшорах, сообщили СМИ
Правительство Панамы через юридическую фирму предложило диалог Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), опасаясь, что публикация нового... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T13:13
2021-10-03T13:14
в мире
джордж сорос
mossack fonseca
панама
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство Панамы через юридическую фирму предложило диалог Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), опасаясь, что публикация нового расследования может вновь запятнать имидж страны, сообщает местное издание Panama America.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, обещал опубликовать в воскресенье вечером "Досье Пандоры". Консорциум назвал данное расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран мира и данные из более 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки. В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы".Как отмечается, интересы Панамы представляет юридическая фирма Benesch, Fridlander, Coplan &amp; Aronoff Llp. Она направила консорциуму письмо, в котором говорится, что власти Панамы уважают свободу слова, однако будут неустанно бороться, чтобы имя страны больше не пострадало от порочащего ее и оскорбительного названия "Панамские документы".В письме от 16 сентября Панама просит консорциум, прежде чем продолжить расследование офшорной финансовой деятельности, принять во внимание, что использованное в СМИ название "Панамские документы" в прошлый раз нанесло большой ущерб стране.Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля 2016 года опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
https://ria.ru/20210821/kurily-1746650110.html
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в мире, джордж сорос, mossack fonseca, панама
13:13 03.10.2021 (обновлено: 13:14 03.10.2021)
 
Панама опасается последствий нового расследования об офшорах, сообщили СМИ

Panama America: Панама опасается, что расследование об офшорах ударит по имиджу страны

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на столицу Панамы
Вид на столицу Панамы - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство Панамы через юридическую фирму предложило диалог Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), опасаясь, что публикация нового расследования может вновь запятнать имидж страны, сообщает местное издание Panama America.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, обещал опубликовать в воскресенье вечером "Досье Пандоры". Консорциум назвал данное расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран мира и данные из более 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки. В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы".
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Как отмечается, интересы Панамы представляет юридическая фирма Benesch, Fridlander, Coplan & Aronoff Llp. Она направила консорциуму письмо, в котором говорится, что власти Панамы уважают свободу слова, однако будут неустанно бороться, чтобы имя страны больше не пострадало от порочащего ее и оскорбительного названия "Панамские документы".
В письме от 16 сентября Панама просит консорциум, прежде чем продолжить расследование офшорной финансовой деятельности, принять во внимание, что использованное в СМИ название "Панамские документы" в прошлый раз нанесло большой ущерб стране.
"Правительство Панамы намерено принять меры, чтобы эта ложь не повторялась ICIJ или другими СМИ", - говорится в письме. В нем также отмечается, что спустя пять лет после публикации предыдущего расследования большинство ссылок на Панаму по-прежнему связаны с "Панамскими документами".
Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля 2016 года опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
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В миреДжордж СоросMossack FonsecaПанама
 
 
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