https://ria.ru/20211003/panama-1752862825.html

Панама опасается последствий нового расследования об офшорах, сообщили СМИ

Панама опасается последствий нового расследования об офшорах, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2021

Панама опасается последствий нового расследования об офшорах, сообщили СМИ

Правительство Панамы через юридическую фирму предложило диалог Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), опасаясь, что публикация нового... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T13:13

2021-10-03T13:13

2021-10-03T13:14

в мире

джордж сорос

mossack fonseca

панама

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство Панамы через юридическую фирму предложило диалог Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), опасаясь, что публикация нового расследования может вновь запятнать имидж страны, сообщает местное издание Panama America.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, обещал опубликовать в воскресенье вечером "Досье Пандоры". Консорциум назвал данное расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран мира и данные из более 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки. В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы".Как отмечается, интересы Панамы представляет юридическая фирма Benesch, Fridlander, Coplan & Aronoff Llp. Она направила консорциуму письмо, в котором говорится, что власти Панамы уважают свободу слова, однако будут неустанно бороться, чтобы имя страны больше не пострадало от порочащего ее и оскорбительного названия "Панамские документы".В письме от 16 сентября Панама просит консорциум, прежде чем продолжить расследование офшорной финансовой деятельности, принять во внимание, что использованное в СМИ название "Панамские документы" в прошлый раз нанесло большой ущерб стране.Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля 2016 года опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20210821/kurily-1746650110.html

https://ria.ru/20160407/1404022085.html

панама

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в мире, джордж сорос, mossack fonseca, панама