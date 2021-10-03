https://ria.ru/20211003/palladiya-1752865493.html

Обнаружены останки первой настоятельницы Богородично-Албазинского монастыря

Обнаружены останки первой настоятельницы Богородично-Албазинского монастыря - РИА Новости, 03.10.2021

Обнаружены останки первой настоятельницы Богородично-Албазинского монастыря

При работах на территории строящегося Богородично-Албазинского храма в Благовещенске Амурской области был обнаружен склеп с останками первой его настоятельницы... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T13:58

2021-10-03T13:58

2021-10-03T14:08

религия

благовещенск

амурская область

религия

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ХАБАРОВСК, 3 окт — РИА Новости. При работах на территории строящегося Богородично-Албазинского храма в Благовещенске Амурской области был обнаружен склеп с останками первой его настоятельницы игумении Палладии, сообщает Благовещенская епархия.По информации епархии, на территории строящегося Богородично-Албазинского храма Благовещенска в пятницу производились подъем и установка куполов и крестов на храме и отдельно стоящей колокольни. Одновременно с высотными работами на участке в южной стороне от строящегося храма велось рытьё котлована для водоотводного колодца."Во время работ был обнаружен хорошо сохранившийся кирпичный склеп – его верхняя плита была задета ковшом экскаватора. В склепе – гроб с останками женщины в монашеском облачении. На основании сопоставления содержимого могилы с известными историческими источниками было установлено, что останки принадлежат игумении Палладии – первой настоятельнице Богородично-Албазинского монастыря, располагавшегося на территории строящегося храма", - сообщает епархия.По данным епархии, согласно архивным документам, 5 мая 1912 года она умерла от катара, 7 мая епископом Благовещенским и Приамурским Евгением (Бережковым) она была погребена за алтарем Троицкого собора на территории монастыря.Отмечается, что после осмотра и подробной фотофиксации захоронения склеп был закрыт, составлен акт обследования. Правящим архиереем было принято решение не перезахоранивать останки игумении, оставить их в обнаруженном положении и состоянии в историческом склепе, накрыв его каменной плитой и в ближайшее время установить крест-памятник на могиле.Уточняется, что на месте обнаруженного погребения по игумении Палладии была отслужена панихида.До своего приезда в Благовещенск монахиня Палладия в течение 10 лет была начальницей Полунинской Крестовоздвиженской общины Рязанской епархии. Распоряжением Святейшего Синода в 1909 году она была назначена настоятельницей новоучреждённого градо-Благовещенского Богородично-Албазинского женского монастыря и возведена в сан игумении. В европейской России она сформировала общину из 32 сестер, вместе с которыми в 1910 году прибыла в Благовещенск. Трудами деятельной настоятельницы, первая в Приамурье женская обитель, существовавшая ранее только юридически, приобрела реальные очертания. Время игуменства: 16 сентября 1909 – 5 мая 1912 годы.

https://realty.ria.ru/20210831/sobor-1747935503.html

https://ria.ru/20210916/khramy-1750329477.html

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благовещенск, амурская область, религия