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Религия
https://ria.ru/20211003/palladiya-1752865493.html
Обнаружены останки первой настоятельницы Богородично-Албазинского монастыря
Обнаружены останки первой настоятельницы Богородично-Албазинского монастыря - РИА Новости, 03.10.2021
Обнаружены останки первой настоятельницы Богородично-Албазинского монастыря
При работах на территории строящегося Богородично-Албазинского храма в Благовещенске Амурской области был обнаружен склеп с останками первой его настоятельницы... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T13:58
2021-10-03T14:08
религия
благовещенск
амурская область
религия
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ХАБАРОВСК, 3 окт — РИА Новости. При работах на территории строящегося Богородично-Албазинского храма в Благовещенске Амурской области был обнаружен склеп с останками первой его настоятельницы игумении Палладии, сообщает Благовещенская епархия.По информации епархии, на территории строящегося Богородично-Албазинского храма Благовещенска в пятницу производились подъем и установка куполов и крестов на храме и отдельно стоящей колокольни. Одновременно с высотными работами на участке в южной стороне от строящегося храма велось рытьё котлована для водоотводного колодца."Во время работ был обнаружен хорошо сохранившийся кирпичный склеп – его верхняя плита была задета ковшом экскаватора. В склепе – гроб с останками женщины в монашеском облачении. На основании сопоставления содержимого могилы с известными историческими источниками было установлено, что останки принадлежат игумении Палладии – первой настоятельнице Богородично-Албазинского монастыря, располагавшегося на территории строящегося храма", - сообщает епархия.По данным епархии, согласно архивным документам, 5 мая 1912 года она умерла от катара, 7 мая епископом Благовещенским и Приамурским Евгением (Бережковым) она была погребена за алтарем Троицкого собора на территории монастыря.Отмечается, что после осмотра и подробной фотофиксации захоронения склеп был закрыт, составлен акт обследования. Правящим архиереем было принято решение не перезахоранивать останки игумении, оставить их в обнаруженном положении и состоянии в историческом склепе, накрыв его каменной плитой и в ближайшее время установить крест-памятник на могиле.Уточняется, что на месте обнаруженного погребения по игумении Палладии была отслужена панихида.До своего приезда в Благовещенск монахиня Палладия в течение 10 лет была начальницей Полунинской Крестовоздвиженской общины Рязанской епархии. Распоряжением Святейшего Синода в 1909 году она была назначена настоятельницей новоучреждённого градо-Благовещенского Богородично-Албазинского женского монастыря и возведена в сан игумении. В европейской России она сформировала общину из 32 сестер, вместе с которыми в 1910 году прибыла в Благовещенск. Трудами деятельной настоятельницы, первая в Приамурье женская обитель, существовавшая ранее только юридически, приобрела реальные очертания. Время игуменства: 16 сентября 1909 – 5 мая 1912 годы.
https://realty.ria.ru/20210831/sobor-1747935503.html
https://ria.ru/20210916/khramy-1750329477.html
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благовещенск, амурская область, религия
13:58 03.10.2021 (обновлено: 14:08 03.10.2021)
 
Обнаружены останки первой настоятельницы Богородично-Албазинского монастыря

В Приамурье обнаружили останки первой настоятельницы Богородично-Албазинского монастыря

© Фото с информационного портала Благовещенской епархииИгуменья Палладия
Игуменья Палладия
© Фото с информационного портала Благовещенской епархии
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 3 окт — РИА Новости. При работах на территории строящегося Богородично-Албазинского храма в Благовещенске Амурской области был обнаружен склеп с останками первой его настоятельницы игумении Палладии, сообщает Благовещенская епархия.
По информации епархии, на территории строящегося Богородично-Албазинского храма Благовещенска в пятницу производились подъем и установка куполов и крестов на храме и отдельно стоящей колокольни. Одновременно с высотными работами на участке в южной стороне от строящегося храма велось рытьё котлована для водоотводного колодца.
"Во время работ был обнаружен хорошо сохранившийся кирпичный склеп – его верхняя плита была задета ковшом экскаватора. В склепе – гроб с останками женщины в монашеском облачении. На основании сопоставления содержимого могилы с известными историческими источниками было установлено, что останки принадлежат игумении Палладии – первой настоятельнице Богородично-Албазинского монастыря, располагавшегося на территории строящегося храма", - сообщает епархия.
По данным епархии, согласно архивным документам, 5 мая 1912 года она умерла от катара, 7 мая епископом Благовещенским и Приамурским Евгением (Бережковым) она была погребена за алтарем Троицкого собора на территории монастыря.
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Отмечается, что после осмотра и подробной фотофиксации захоронения склеп был закрыт, составлен акт обследования. Правящим архиереем было принято решение не перезахоранивать останки игумении, оставить их в обнаруженном положении и состоянии в историческом склепе, накрыв его каменной плитой и в ближайшее время установить крест-памятник на могиле.
Уточняется, что на месте обнаруженного погребения по игумении Палладии была отслужена панихида.
До своего приезда в Благовещенск монахиня Палладия в течение 10 лет была начальницей Полунинской Крестовоздвиженской общины Рязанской епархии. Распоряжением Святейшего Синода в 1909 году она была назначена настоятельницей новоучреждённого градо-Благовещенского Богородично-Албазинского женского монастыря и возведена в сан игумении. В европейской России она сформировала общину из 32 сестер, вместе с которыми в 1910 году прибыла в Благовещенск. Трудами деятельной настоятельницы, первая в Приамурье женская обитель, существовавшая ранее только юридически, приобрела реальные очертания. Время игуменства: 16 сентября 1909 – 5 мая 1912 годы.
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