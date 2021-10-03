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США объявили охоту на российские подлодки
США объявили охоту на российские подлодки
США объявили охоту на российские подлодки
ВМС США начнут охоту на российские субмарины. Об этом пишет обозреватель американского издания National Interest Калеб Ларсон. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T18:28
2021-10-03T21:44
в мире
сша
европа
военно-морские силы сша
россия
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. ВМС США начнут охоту на российские субмарины. Об этом пишет обозреватель американского издания National Interest Калеб Ларсон.Он напомнил о пресс-релизе, который 28 сентября опубликовали на официальном сайте Военно-морских сил Соединенных Штатов. В нем говорится, что новая оперативная группа Greyhound (в переводе на русский — борзая, гончая. — Прим. ред.) поручит эскадренным миноносцам типа "Арли Бёрк" быть наготове для "противодействия угрозам со стороны Москвы".По мнению Ларсона, возможности российского подводного флота постоянно растут и теперь "представляют существенную угрозу" как для Восточного побережья США, так и для Европы. Он указал на особую обеспокоенность американских военных способностью субмарин шпионить, а также отрезать кабели связи, которые соединяют континенты по дну океана.По его словам, оперативная группа Greyhound намерена удержать преимущество США над Россией в Западной Атлантике. Эсминцы типа "Арли Бёрк" обладают мощными средствами борьбы с подлодками для выполнения этой задачи, подытожил Ларсон.
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в мире, сша, европа, военно-морские силы сша, россия
18:28 03.10.2021 (обновлено: 21:44 03.10.2021)
 
США объявили охоту на российский Военно-морской флот, пишет NI

National Interest: ВМС США начнут охоту на российские подводные лодки

© РИА Новости / Павел ЛьвовАтомная подводная лодка "Новомосковск" во время комплексных учений в Баренцевом море
Атомная подводная лодка Новомосковск во время комплексных учений в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. ВМС США начнут охоту на российские субмарины. Об этом пишет обозреватель американского издания National Interest Калеб Ларсон.
Он напомнил о пресс-релизе, который 28 сентября опубликовали на официальном сайте Военно-морских сил Соединенных Штатов. В нем говорится, что новая оперативная группа Greyhound (в переводе на русский — борзая, гончая. — Прим. ред.) поручит эскадренным миноносцам типа "Арли Бёрк" быть наготове для "противодействия угрозам со стороны Москвы".
По мнению Ларсона, возможности российского подводного флота постоянно растут и теперь "представляют существенную угрозу" как для Восточного побережья США, так и для Европы. Он указал на особую обеспокоенность американских военных способностью субмарин шпионить, а также отрезать кабели связи, которые соединяют континенты по дну океана.

"Обрыв этих линий коммуникации создает серьезную угрозу безопасности Штатов и Европы", — отметил автор.

По его словам, оперативная группа Greyhound намерена удержать преимущество США над Россией в Западной Атлантике. Эсминцы типа "Арли Бёрк" обладают мощными средствами борьбы с подлодками для выполнения этой задачи, подытожил Ларсон.
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