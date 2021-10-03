https://ria.ru/20211003/okhota-1752888527.html

США объявили охоту на российские подлодки

США объявили охоту на российские подлодки

США объявили охоту на российские подлодки

ВМС США начнут охоту на российские субмарины. Об этом пишет обозреватель американского издания National Interest Калеб Ларсон. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T18:28

2021-10-03T18:28

2021-10-03T21:44

в мире

сша

европа

военно-морские силы сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739577996_275:419:2710:1789_1920x0_80_0_0_3b016c024bdd800a73490503d7231766.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. ВМС США начнут охоту на российские субмарины. Об этом пишет обозреватель американского издания National Interest Калеб Ларсон.Он напомнил о пресс-релизе, который 28 сентября опубликовали на официальном сайте Военно-морских сил Соединенных Штатов. В нем говорится, что новая оперативная группа Greyhound (в переводе на русский — борзая, гончая. — Прим. ред.) поручит эскадренным миноносцам типа "Арли Бёрк" быть наготове для "противодействия угрозам со стороны Москвы".По мнению Ларсона, возможности российского подводного флота постоянно растут и теперь "представляют существенную угрозу" как для Восточного побережья США, так и для Европы. Он указал на особую обеспокоенность американских военных способностью субмарин шпионить, а также отрезать кабели связи, которые соединяют континенты по дну океана.По его словам, оперативная группа Greyhound намерена удержать преимущество США над Россией в Западной Атлантике. Эсминцы типа "Арли Бёрк" обладают мощными средствами борьбы с подлодками для выполнения этой задачи, подытожил Ларсон.

https://ria.ru/20210926/istrebitel-1751917067.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, европа, военно-морские силы сша, россия