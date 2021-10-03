https://ria.ru/20211003/ofshory-1752908637.html

В "досье Пандоры" фигурируют президенты стран Латинской Америки

В "досье Пандоры" фигурируют президенты стран Латинской Америки - РИА Новости, 03.10.2021

В "досье Пандоры" фигурируют президенты стран Латинской Америки

В "досье Пандоры" фигурируют три действующих президента стран Латинской Америки – Чили, Эквадора и Доминиканской республики – и одиннадцать бывших, сообщает... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T21:57

2021-10-03T21:57

2021-10-03T23:12

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эквадор

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МАДРИД, 3 окт – РИА Новости. В "досье Пандоры" фигурируют три действующих президента стран Латинской Америки – Чили, Эквадора и Доминиканской республики – и одиннадцать бывших, сообщает испанская газета País со ссылкой на документы.Из нынешних глав государства в "досье" фигурируют президент Чили Себастьян Пиньера, Эквадора Гильермо Лассо, Доминиканской республики Луис Абинадер. Среди бывших глав латиноамериканских государств фигурируют колумбийцы Сесар Гавириа и Андрес Пастрана, перуанец Педро Кучински, гондурасец Порфирио Лобо, парагваец Орасио Картес, панамцы Хуан Карлос Варела, Рикардо Мартинелли, Эрнесто Перес Бальядарес.Кроме того, в "досье" фигурируют 90 высокопоставленных латиноамериканских политиков, артисты, главы религиозных общин, миллионеры, которые использовали офшоры на Виргинских островах и в Панаме, пишет газета.В ходе расследования чилийских изданий CIPER и LaBot о различных операциях в оффшорных зонах Себастьяна Пиньеры особо выделяется сделка купли-продажи горнодобывающей компании Dominga вместе с бизнесменом Карлосом Альберто Делано, одним из его друзей детства, говорится в материале País. Президентская семья продала Делано бизнес за 14 миллионов долларов, согласно бумагам, подписанным в Чили, еще один документ, подписанный на Виргинских островах, - на 138 миллионов долларов.Документы "досье" свидетельствуют о связи нынешнего президента Доминиканской республики Луиса Абинадера с двумя компаниями в Панаме, Littlecot Inc. и Padreso SA., обе были созданы до вступления в должность главы государства и использовались для управления активами в Доминиканской Республике.Президент Эквадора Гильермо Лассо, бывший банкир, согласно данным документов и расследованию газеты Universo, управлял 14 компаниями в офшорах (большинство в Панаме), и они были закрыты только после того, как началось принятие закона о запрете кандидатам на пост главы государства были бенефициарами компаний, расположенных в офшорах. В свою защиту президент Эквадора утверждает, что он переводил деньги за границу, потому что национальное законодательство не позволяет банкирам инвестировать в свою страну. Он также утверждает, что 10 из этих компаний уже не действуют, с остальными четырьмя какую-либо связь он опровергает, пишет Pais.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752898987.html

https://ria.ru/20211003/ofshory-1752903460.html

https://ria.ru/20211003/babish-1752901401.html

сша

эквадор

латинская америка

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в мире, сша, эквадор, орасио картес, порфирио лобо, латинская америка, хуан карлос варела, mossack fonseca, "досье пандоры"