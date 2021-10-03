https://ria.ru/20211003/ofshory-1752906868.html

В "досье Пандоры" говорится об офшорах семьи Алиевых

В "досье Пандоры" говорится об офшорах семьи Алиевых - РИА Новости, 03.10.2021

В "досье Пандоры" говорится об офшорах семьи Алиевых

Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева и его приближенные с 2006 года владели 84 офшорными компаниями, о которых ранее не было известно, сообщает Центр... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T21:37

2021-10-03T21:37

2021-10-03T23:13

в мире

британские виргинские острова

азербайджан

сша

ильхам алиев

джордж сорос

mossack fonseca

"досье пандоры"

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева и его приближенные с 2006 года владели 84 офшорными компаниями, о которых ранее не было известно, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры"."OCCRP обнаружил в общей сложности 84 ранее неизвестных офшора, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, которыми Алиевы и их приближенные владели с 2006 года", - пишет центр.Согласно информации OCCRP, сын Ильхама Алиева Гейдар приобрел первую офшорную компанию, пока еще учился в школе. Дочь президента Арзу стала обладательницей офшора в 19 лет. "По крайней мере восемь их компаний получили многомиллионные вливания денег из обширных систем отмывания денег и переводов, ранее обнаруженных OCCRP", - указывает центр.Как отмечает OCCRP, некоторые из этих офшорных компаний были закрыты в последние годы, а часть принадлежащей Алиевым собственности была продана. Центр заявляет, что по состоянию на 2017 год Алиевы перевели около 191 миллиона долларов недвижимости в секретный фонд, который был создан и контролировался тестем президента.По сообщению газеты Guardian, которая также ссылается на "досье Пандоры", семья Алиева за последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 миллионов фунтов стерлингов."Документы… указывают на то, что правящая в Азербайджане семья Алиевых за последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 миллионов фунтов стерлингов", - пишет издание. Одно из владений было продано в собственность британской короны.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названо крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20211003/ofshory-1752903460.html

https://ria.ru/20211003/babish-1752901401.html

https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752898987.html

британские виргинские острова

азербайджан

сша

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в мире, британские виргинские острова, азербайджан, сша, ильхам алиев, джордж сорос, mossack fonseca, "досье пандоры"