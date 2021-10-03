https://ria.ru/20211003/ofshory-1752903460.html

Журналисты-расследователи рассказали о тайных накоплениях президента Кении

Журналисты-расследователи рассказали о тайных накоплениях президента Кении - РИА Новости, 03.10.2021

Журналисты-расследователи рассказали о тайных накоплениях президента Кении

Президент Кении Ухуру Кениатта вместе с членами семьи перевел в офшорные зоны ("налоговые убежища") активы на сумму более 30 миллионов долларов, утверждается в... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T21:03

2021-10-03T21:03

2021-10-03T21:06

в мире

кения

сша

джордж сорос

ухуру кениатта

mossack fonseca

панама

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140300/77/1403007714_0:152:2001:1277_1920x0_80_0_0_26808268b6a95f2a7119a459620f5f4b.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент Кении Ухуру Кениатта вместе с членами семьи перевел в офшорные зоны ("налоговые убежища") активы на сумму более 30 миллионов долларов, утверждается в расследовании "досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). В расследовании говорится, что лидер Кении и его семья владеют несколькими фондами и "подставными компаниями". Семье принадлежало как минимум семь таких организаций - две зарегистрированы в Панаме и пять на Британских Виргинских островах. В течение многих лет они тайным образом накапливали "личное состояние за корпоративной завесой офшоров"."Кениатта вместе со своей матерью, сестрами и братом на протяжении десятилетий укрывал богатство от общественного контроля через фонды и компании в налоговых убежищах, включая Панаму, с активами на сумму более 30 миллионов долларов, согласно отчетам, полученным Международным консорциумом журналистов-расследователей", - указано в сообщении на сайте организации.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20211003/babish-1752901401.html

https://ria.ru/20211003/ofshory-1752902355.html

https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752898987.html

кения

сша

панама

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кения, сша, джордж сорос, ухуру кениатта, mossack fonseca, панама