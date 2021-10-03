21:03 03.10.2021 (обновлено: 21:06 03.10.2021)
Журналисты-расследователи рассказали о тайных накоплениях президента Кении
"Досье Пандоры": президент Кении с семьей перевели в офшоры активы в 30 миллионов долларов
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент Кении Ухуру Кениатта вместе с членами семьи перевел в офшорные зоны ("налоговые убежища") активы на сумму более 30 миллионов долларов, утверждается в расследовании "досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
В расследовании говорится, что лидер Кении и его семья владеют несколькими фондами и "подставными компаниями". Семье принадлежало как минимум семь таких организаций - две зарегистрированы в Панаме и пять на Британских Виргинских островах. В течение многих лет они тайным образом накапливали "личное состояние за корпоративной завесой офшоров".
"Кениатта вместе со своей матерью, сестрами и братом на протяжении десятилетий укрывал богатство от общественного контроля через фонды и компании в налоговых убежищах, включая Панаму, с активами на сумму более 30 миллионов долларов, согласно отчетам, полученным Международным консорциумом журналистов-расследователей", - указано в сообщении на сайте организации.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.