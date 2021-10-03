20:54 03.10.2021 (обновлено: 23:18 03.10.2021)
Шакира и Клаудия Шиффер связаны с офшорами, говорится в "досье Пандоры"
В "досье Пандоры" говорится о связи Шакирфы и Клаудии Шиффер с офшорными активами
© AP Photo / Michel EulerМодель Клаудия Шиффер на показе коллекции Valentino в Париже, 1998 год
© AP Photo / Michel Euler
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Колумбийская певица Шакира и немецкая супермодель Клаудия Шиффер связаны с офшорными активами, сообщает новостной портал Infobae со ссылкой на "досье Пандоры".
"Среди лиц, которых документы связывают с офшорными активами, есть музыкальная поп-дива Шакира и супермодель Клаудия Шиффер", - пишет портал.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.