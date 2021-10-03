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В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки - РИА Новости, 03.10.2021
В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T08:50
2021-10-03T08:50
2021-10-03T08:50
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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 1 октября украинские силовики четыре раза открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольному ЛНР населенному пункту Калиново из миномета калибром 120 миллиметров.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752841289.html
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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
Представитель ЛНР в СЦКК: силовики один раз за сутки обстреляли территорию республики