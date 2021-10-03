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При обстреле боевиками провинции Алеппо ранены двое сирийских военных
При обстреле боевиками провинции Алеппо ранены двое сирийских военных - РИА Новости, 03.10.2021
При обстреле боевиками провинции Алеппо ранены двое сирийских военных
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в провинции Алеппо в Сирии, двое сирийских военных получили ранения,... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T22:08
2021-10-03T22:08
2021-10-03T22:08
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в провинции Алеппо в Сирии, двое сирийских военных получили ранения, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксированы 17 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* из них по данным сирийской стороны – 10 обстрелов. Так, в провинции Идлиб зарегистрировано шесть обстрелов, в Латакии – пять, в Алеппо – три, в Хаме – три."В провинции Алеппо в результате обстрелов из стрелкового оружия, произведенных террористами по позициям правительственных сил в районах населенных пунктов Руйаха и Бакдина, получили ранения два сирийских военнослужащих", - сказал Кулить на брифинге.Он добавил, что состоялось очередное российское-турецкое патрулирование в провинции Хасеке по маршруту Дейруна-Ага до Каргу и обратно.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20210901/siriya-1748244131.html
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в мире, алеппо, сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии, россия
При обстреле боевиками провинции Алеппо ранены двое сирийских военных
Двое сирийских военных ранены при обстреле боевиками населенных пунктов в провинции Алеппо