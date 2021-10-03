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В Японии удивились российской Lada Niva
Японского журналиста удивила российская Lada Niva - РИА Новости, 03.10.2021
В Японии удивились российской Lada Niva
Японский автожурналист Фумио Огава рассказал в своей статье для издания Asahi Shimbun о своих впечатлениях от автомобиля Lada Niva. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T02:21
2021-10-03T02:21
в мире
ссср
япония
renault s.a
авто
lada niva travel
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Японский автожурналист Фумио Огава рассказал в своей статье для издания Asahi Shimbun о своих впечатлениях от автомобиля Lada Niva.Как напомнил автор статьи, этот компактный внедорожник был создан в СССР в 1976 году. "Коротко говоря, это очаровательный продвинутый автомобиль, который может преодолевать бездорожье. Интересно, что рассказ об этом автомобиле затрагивает послевоенную историю СССР", - отметил он.В Советском Союзе в те годы решили создать автомобиль, способный передвигаться в самых суровых условиях, пояснил Огава. "Так появилась вместительная трехдверная "Нива". Она оснащена подключаемым полным приводом с вспомогательной коробкой передач, системой, которая в отсутствие Pajero сейчас встречается только на Suzuki Jimny и некоторых американских автомобилях", - пишет он.По его словам, несмотря на отсутствие традиционной для внедорожников рамной конструкции, способность автомобиля ездить по неровным дорогам была высоко оценена на том же западноевропейском рынке.""Нива" выпускается до сих пор. Но это не мрачное известие. Когда в 2017 году Lada стала частью французского концерна Renault, руководство французской компании посчитало, что "Нива" уже отжила свое, но популярность автомобиля на рынке не позволила снять ее с производства. Поэтому Renault возобновила продажи обновленной модели 1976 года под новым названием Niva Legend наряду с текущей моделью "Нива"", - добавил журналист.Кроме того, популярность данного автомобиля отчасти объясняется его применением в автоспорте. Так, в 1979 году "Нива" приняла участие в первом ралли "Париж-Дакар", а в 1981 году в нем участвовало в общей сложности 13 автомобилей этой модели, и один из них финишировал на третьем месте, обойдя Range Rover, Toyota и Mercedes-Benz.Как отметил Огава, в 1980-е годы он ездил на неофициально импортированной "Ниве", и для него она оказалась автомобилем, который "прибыл издалека на машине времени": двигатель сильно шумел, а ездить было некомфортно."На мой взгляд, единственное, что было хорошего в "Ниве", — это компактность и симпатичный дизайн. Ее до сих пор импортируют, хотя и в очень небольших количествах, и время от времени вы можете увидеть женщину лет 30, счастливо катающуюся на "Ниве" по токийскому району Сетагая, где я живу. Возможно, "Нива" изменилась. Или, возможно, следует думать, что изменилось восприятие автомобилей. Может быть, тот факт, что автомобиль не напичкан технологиями, успокаивает людей", - заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210923/niva-1751454880.html
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в мире, ссср, япония, renault s.a, авто, lada niva travel
02:21 03.10.2021
 
Японского журналиста удивила российская Lada Niva

Японский журналист Огава назвал российскую Lada Niva "продвинутой"

© Фото : LadaАвтомобиль Lada Niva Legend
Автомобиль Lada Niva Legend - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© Фото : Lada
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Японский автожурналист Фумио Огава рассказал в своей статье для издания Asahi Shimbun о своих впечатлениях от автомобиля Lada Niva.
Как напомнил автор статьи, этот компактный внедорожник был создан в СССР в 1976 году. "Коротко говоря, это очаровательный продвинутый автомобиль, который может преодолевать бездорожье. Интересно, что рассказ об этом автомобиле затрагивает послевоенную историю СССР", - отметил он.
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В Советском Союзе в те годы решили создать автомобиль, способный передвигаться в самых суровых условиях, пояснил Огава. "Так появилась вместительная трехдверная "Нива". Она оснащена подключаемым полным приводом с вспомогательной коробкой передач, системой, которая в отсутствие Pajero сейчас встречается только на Suzuki Jimny и некоторых американских автомобилях", - пишет он.
По его словам, несмотря на отсутствие традиционной для внедорожников рамной конструкции, способность автомобиля ездить по неровным дорогам была высоко оценена на том же западноевропейском рынке.
""Нива" выпускается до сих пор. Но это не мрачное известие. Когда в 2017 году Lada стала частью французского концерна Renault, руководство французской компании посчитало, что "Нива" уже отжила свое, но популярность автомобиля на рынке не позволила снять ее с производства. Поэтому Renault возобновила продажи обновленной модели 1976 года под новым названием Niva Legend наряду с текущей моделью "Нива"", - добавил журналист.
Кроме того, популярность данного автомобиля отчасти объясняется его применением в автоспорте. Так, в 1979 году "Нива" приняла участие в первом ралли "Париж-Дакар", а в 1981 году в нем участвовало в общей сложности 13 автомобилей этой модели, и один из них финишировал на третьем месте, обойдя Range Rover, Toyota и Mercedes-Benz.
Как отметил Огава, в 1980-е годы он ездил на неофициально импортированной "Ниве", и для него она оказалась автомобилем, который "прибыл издалека на машине времени": двигатель сильно шумел, а ездить было некомфортно.
"На мой взгляд, единственное, что было хорошего в "Ниве", — это компактность и симпатичный дизайн. Ее до сих пор импортируют, хотя и в очень небольших количествах, и время от времени вы можете увидеть женщину лет 30, счастливо катающуюся на "Ниве" по токийскому району Сетагая, где я живу. Возможно, "Нива" изменилась. Или, возможно, следует думать, что изменилось восприятие автомобилей. Может быть, тот факт, что автомобиль не напичкан технологиями, успокаивает людей", - заключил автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреСССРЯпонияRenault S.AАвтоLada Niva Travel
 
 
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