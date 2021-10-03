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В "досье Пандоры" говорится об элитной недвижимости эмира Катара в Лондоне

В "досье Пандоры" говорится об элитной недвижимости эмира Катара в Лондоне - РИА Новости, 03.10.2021

В "досье Пандоры" говорится об элитной недвижимости эмира Катара в Лондоне

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани связан с двумя зарегистрированными на Британских Виргинских островах офшорами, которые купили элитную недвижимость в... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T23:37

2021-10-03T23:37

2021-10-03T23:37

в мире

британские виргинские острова

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сулейман керимов

тамим бен хамад аль тани

mossack fonseca

керимов

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани связан с двумя зарегистрированными на Британских Виргинских островах офшорами, которые купили элитную недвижимость в Лондоне, утверждается в расследовании "Досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).В расследовании говорится, что "частная канцелярия эмира в 2015 году создала компанию для владения недвижимостью Tharb с членом офиса эмира во главе, которая стала конечным собственником одного из наиболее дорогостоящих объектов недвижимости в Лондоне 1 Cornwall Terrace через сложную офшорную структуру". В июне 2018 года называлась цена этой недвижимости в размере 110 миллионов долларов.Власти Катара пока не прокомментировали эту информацию.Расследование отмечает, что предыдущим владельцем дочерней компании на Британских Виргинских островах под названием LND Estates Ltd., которая тоже владеет этой недвижимостью, была компания Swiru Holding AG, принадлежащая швейцарскому банкиру Александру-Вальтеру Штудхальтеру. Она была оштрафована французским судом на 1,5 миллиона долларов за помощь российскому сенатору Сулейману Керимову в покупке виллы на юге Франции и уклонении от уплаты налогов. Адвокат Керимова отрицал какую-либо связь между его клиентом и этой компанией.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20211003/snouden-1752912565.html

https://ria.ru/20211003/impichment-1752911614.html

https://ria.ru/20211003/ofshory-1752908637.html

британские виргинские острова

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франция

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в мире, британские виргинские острова, сша, франция, сулейман керимов, тамим бен хамад аль тани, mossack fonseca, керимов, "досье пандоры"