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Путин наградил сотрудников РПЦ
Путин наградил сотрудников РПЦ - РИА Новости, 03.10.2021
Путин наградил сотрудников РПЦ
Двух сотрудников Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата и представителя патриарха Московского и всея Руси отметили государственными... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T21:22
2021-10-03T21:22
владимир путин
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
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МОСКВА, 3 окт- РИА Новости. Двух сотрудников Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата и представителя патриарха Московского и всея Руси отметили государственными орденами, соответствующий указ президента России Владимира Путина в воскресенье был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие международных и межконфессиональных отношений, многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Александра Невского зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова",- сказано в документе.Также Орденом почета наградили помощника председателя ОВЦС протодиакона Владимира Назаркина, а Орденом дружбы президент отметил представителя патриарха Московского и всея Руси при патриархе Антиохийском и всего Востока игумена Арсения (Соколова).
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владимир путин, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат
21:22 03.10.2021
 
Путин наградил сотрудников РПЦ

Двух сотрудников ОВЦС и представителя патриарха отметили государственными орденами

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и вице-премьерами РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 3 окт- РИА Новости. Двух сотрудников Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата и представителя патриарха Московского и всея Руси отметили государственными орденами, соответствующий указ президента России Владимира Путина в воскресенье был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие международных и межконфессиональных отношений, многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Александра Невского зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова",- сказано в документе.
Также Орденом почета наградили помощника председателя ОВЦС протодиакона Владимира Назаркина, а Орденом дружбы президент отметил представителя патриарха Московского и всея Руси при патриархе Антиохийском и всего Востока игумена Арсения (Соколова).
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Владимир ПутинОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский Патриархат
 
 
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