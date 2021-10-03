https://ria.ru/20211003/nagrady-1752905056.html
Путин наградил сотрудников РПЦ
Путин наградил сотрудников РПЦ - РИА Новости, 03.10.2021
Путин наградил сотрудников РПЦ
Двух сотрудников Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата и представителя патриарха Московского и всея Руси отметили государственными... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T21:22
2021-10-03T21:22
2021-10-03T21:22
владимир путин
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
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МОСКВА, 3 окт- РИА Новости. Двух сотрудников Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата и представителя патриарха Московского и всея Руси отметили государственными орденами, соответствующий указ президента России Владимира Путина в воскресенье был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие международных и межконфессиональных отношений, многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Александра Невского зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова",- сказано в документе.Также Орденом почета наградили помощника председателя ОВЦС протодиакона Владимира Назаркина, а Орденом дружбы президент отметил представителя патриарха Московского и всея Руси при патриархе Антиохийском и всего Востока игумена Арсения (Соколова).
https://ria.ru/20211003/zvanie-1752899977.html
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владимир путин, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат
Путин наградил сотрудников РПЦ
Двух сотрудников ОВЦС и представителя патриарха отметили государственными орденами