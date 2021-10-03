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В Риме частично сгорел один из старинных мостов над Тибром

В Риме частично сгорел один из старинных мостов над Тибром - РИА Новости, 03.10.2021

В Риме частично сгорел один из старинных мостов над Тибром

Один из старинных мостов над Тибром в Риме – Мост Индустрии был частично разрушен минувшей ночью в результате сильного пожара. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T09:04

2021-10-03T09:04

2021-10-03T09:04

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вирджиния раджи

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РИМ, 3 окт – РИА Новости. Один из старинных мостов над Тибром в Риме – Мост Индустрии был частично разрушен минувшей ночью в результате сильного пожара.По данным столичной пожарной службы, никто из граждан не пострадал, однако серьезный ущерб был нанесен трубам газоснабжения и электрокабелям, проложенным под мостом. В результате более 180 римских семей остались сейчас без электричества.Конструкция длиной 131 метр в столичном районе Остиенсе, которую римляне сразу окрестили "Железным мостом", была возведена в 1862-1863 годах, чтобы соединить железнодорожный вокзал Термини с портовым городом Чивитавеккья.Пожарные боролись с огнем на мосту почти до рассвета. Ночью на место ЧП прибыла мэр Рима Вирджиния Раджи. "Сердце сжимается, когда видишь, в каком состоянии сейчас находится этот исторический объект", - сказала она. В настоящее время городские власти в экстренном порядке работают над восстановлением электроснабжения в Остиенсе, а также решают проблемы, связанные с нормализацией дорожного движения в этой части Рима.Причины пожара пока не установлены. По мнению пожарных, "Железный мост" мог загореться в результате короткого замыкания в системе электроснабжения.

https://ria.ru/20211003/italiya-1752845661.html

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в мире, италия, рим, вирджиния раджи