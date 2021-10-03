https://ria.ru/20211003/most-1752846365.html
В Риме частично сгорел один из старинных мостов над Тибром
В Риме частично сгорел один из старинных мостов над Тибром - РИА Новости, 03.10.2021
В Риме частично сгорел один из старинных мостов над Тибром
Один из старинных мостов над Тибром в Риме – Мост Индустрии был частично разрушен минувшей ночью в результате сильного пожара. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T09:04
2021-10-03T09:04
2021-10-03T09:04
в мире
италия
рим
вирджиния раджи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151524/19/1515241959_0:187:1801:1200_1920x0_80_0_0_b787d5d05019953c813f8f10961ad713.jpg
РИМ, 3 окт – РИА Новости. Один из старинных мостов над Тибром в Риме – Мост Индустрии был частично разрушен минувшей ночью в результате сильного пожара.По данным столичной пожарной службы, никто из граждан не пострадал, однако серьезный ущерб был нанесен трубам газоснабжения и электрокабелям, проложенным под мостом. В результате более 180 римских семей остались сейчас без электричества.Конструкция длиной 131 метр в столичном районе Остиенсе, которую римляне сразу окрестили "Железным мостом", была возведена в 1862-1863 годах, чтобы соединить железнодорожный вокзал Термини с портовым городом Чивитавеккья.Пожарные боролись с огнем на мосту почти до рассвета. Ночью на место ЧП прибыла мэр Рима Вирджиния Раджи. "Сердце сжимается, когда видишь, в каком состоянии сейчас находится этот исторический объект", - сказала она. В настоящее время городские власти в экстренном порядке работают над восстановлением электроснабжения в Остиенсе, а также решают проблемы, связанные с нормализацией дорожного движения в этой части Рима.Причины пожара пока не установлены. По мнению пожарных, "Железный мост" мог загореться в результате короткого замыкания в системе электроснабжения.
https://ria.ru/20211003/italiya-1752845661.html
италия
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151524/19/1515241959_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_21585c280b0565a18581747b83512b06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, рим, вирджиния раджи
В Риме частично сгорел один из старинных мостов над Тибром
В Риме частично разрушился Мост Индустрии над Тибром из-за пожара
РИМ, 3 окт – РИА Новости.
Один из старинных мостов над Тибром в Риме
– Мост Индустрии был частично разрушен минувшей ночью в результате сильного пожара.
По данным столичной пожарной службы, никто из граждан не пострадал, однако серьезный ущерб был нанесен трубам газоснабжения и электрокабелям, проложенным под мостом. В результате более 180 римских семей остались сейчас без электричества.
Конструкция длиной 131 метр в столичном районе Остиенсе, которую римляне сразу окрестили "Железным мостом", была возведена в 1862-1863 годах, чтобы соединить железнодорожный вокзал Термини с портовым городом Чивитавеккья.
Пожарные боролись с огнем на мосту почти до рассвета. Ночью на место ЧП прибыла мэр Рима Вирджиния Раджи
. "Сердце сжимается, когда видишь, в каком состоянии сейчас находится этот исторический объект", - сказала она. В настоящее время городские власти в экстренном порядке работают над восстановлением электроснабжения в Остиенсе, а также решают проблемы, связанные с нормализацией дорожного движения в этой части Рима.
Причины пожара пока не установлены. По мнению пожарных, "Железный мост" мог загореться в результате короткого замыкания в системе электроснабжения.