https://ria.ru/20211003/moskva-1752847008.html

На северо-востоке Москвы восстановили исторический фонтан

На северо-востоке Москвы восстановили исторический фонтан - РИА Новости, 03.10.2021

На северо-востоке Москвы восстановили исторический фонтан

Исторический фонтан восстановили на северо-востоке Москвы по просьбам жителей, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T09:12

2021-10-03T09:12

2021-10-03T09:12

общество

алексеевский район

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Исторический фонтан восстановили на северо-востоке Москвы по просьбам жителей, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Исторический фонтан восстановили на северо-востоке Москвы по просьбам жителей. Любимый местными жителями фонтан с мишками был установлен в 1957 году во дворе домов 21-25 на улице Бориса Галушкина в Алексеевском районе, СВАО. В этом году на дворовой территории провели комплексное благоустройство. Учли особенности планировки и пожелания жителей, привели в порядок исторический фонтан: заменили инженерные сети и насосное оборудование, отремонтировали чашу, отреставрировали скульптуру мишек, восстановили сцену-амфитеатр и сделали площадку перед ней для проведения дворовых праздников", - говорится в сообщении.Отмечается, что также оборудовали детскую и спортивную площадки, установили столы для пинг-понга, велопарковки, устроили зону для настольных игр, обновили дорожно-тропиночную сеть, сделали площадку со скамейками для тихого отдыха, установили садовые качели, дополнительно высадили сотни кустарников и десятки деревьев, разбили цветники из многолетников, установили фонари.

https://ria.ru/20210917/blagoustroystvo-1750618711.html

алексеевский район

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, алексеевский район, москва, городское хозяйство москвы