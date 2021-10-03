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На северо-востоке Москвы восстановили исторический фонтан
На северо-востоке Москвы восстановили исторический фонтан - РИА Новости, 03.10.2021
На северо-востоке Москвы восстановили исторический фонтан
Исторический фонтан восстановили на северо-востоке Москвы по просьбам жителей, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T09:12
2021-10-03T09:12
общество
алексеевский район
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Исторический фонтан восстановили на северо-востоке Москвы по просьбам жителей, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Исторический фонтан восстановили на северо-востоке Москвы по просьбам жителей. Любимый местными жителями фонтан с мишками был установлен в 1957 году во дворе домов 21-25 на улице Бориса Галушкина в Алексеевском районе, СВАО. В этом году на дворовой территории провели комплексное благоустройство. Учли особенности планировки и пожелания жителей, привели в порядок исторический фонтан: заменили инженерные сети и насосное оборудование, отремонтировали чашу, отреставрировали скульптуру мишек, восстановили сцену-амфитеатр и сделали площадку перед ней для проведения дворовых праздников", - говорится в сообщении.Отмечается, что также оборудовали детскую и спортивную площадки, установили столы для пинг-понга, велопарковки, устроили зону для настольных игр, обновили дорожно-тропиночную сеть, сделали площадку со скамейками для тихого отдыха, установили садовые качели, дополнительно высадили сотни кустарников и десятки деревьев, разбили цветники из многолетников, установили фонари.
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алексеевский район
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общество, алексеевский район, москва, городское хозяйство москвы
09:12 03.10.2021
 
На северо-востоке Москвы восстановили исторический фонтан

На северо-востоке Москвы по просьбам жителей восстановили исторический фонтан

© Фото : @kgh_moscow/TelegramФонтан с мишками, установленный на улице Бориса Галушкина, Москва
Фонтан с мишками, установленный на улице Бориса Галушкина, Москва - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© Фото : @kgh_moscow/Telegram
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Исторический фонтан восстановили на северо-востоке Москвы по просьбам жителей, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Исторический фонтан восстановили на северо-востоке Москвы по просьбам жителей. Любимый местными жителями фонтан с мишками был установлен в 1957 году во дворе домов 21-25 на улице Бориса Галушкина в Алексеевском районе, СВАО. В этом году на дворовой территории провели комплексное благоустройство. Учли особенности планировки и пожелания жителей, привели в порядок исторический фонтан: заменили инженерные сети и насосное оборудование, отремонтировали чашу, отреставрировали скульптуру мишек, восстановили сцену-амфитеатр и сделали площадку перед ней для проведения дворовых праздников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также оборудовали детскую и спортивную площадки, установили столы для пинг-понга, велопарковки, устроили зону для настольных игр, обновили дорожно-тропиночную сеть, сделали площадку со скамейками для тихого отдыха, установили садовые качели, дополнительно высадили сотни кустарников и десятки деревьев, разбили цветники из многолетников, установили фонари.
Детская игровая площадка и цветочная клумба во дворе дома в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 17:24Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году
 
ОбществоАлексеевский районМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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