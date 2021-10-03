https://ria.ru/20211003/molitva-1752867755.html

Папа Франциск призвал прекратить насилие в Мьянме и Эквадоре

Папа Франциск призвал прекратить насилие в Мьянме и Эквадоре - РИА Новости, 03.10.2021

Папа Франциск призвал прекратить насилие в Мьянме и Эквадоре

Папа Римский Франциск вновь призвал в воскресенье к прекращению насилия и миру в Мьянме. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T14:20

2021-10-03T14:20

2021-10-03T14:22

в мире

ватикан

гуаякиль

эквадор

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

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ВАТИКАН, 3 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск вновь призвал в воскресенье к прекращению насилия и миру в Мьянме."Хочу вновь молить Бога о даре мира для возлюбленной земли Мьянмы. Потому что руки тех, кто там живет, не должны более утирать слезы боли и смерти, но могли бы сжаться, чтобы преодолеть трудности и работать вместе для пришествия мира", - заявил понтифик после традиционной воскресной проповеди, с которой он обратился к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.Ранее папа Римский неоднократно призывал к примирению в Мьянме. 17 марта он выступил со специальным обращением, призвав к прекращению насилия и диалогу в этой азиатской стране.Первого февраля в Мьянме к власти пришли военные, арестовав гражданских лидеров. Генералы, занявшие высшие посты в стране, обвинили бывшую правящую партию в массовых подтасовках результатов всеобщих выборов ноября 2020 года. Получив власть, они пообещали провести новые выборы в течение двух лет и передать власть партии или партиям, которые победят на этих выборах. В стране возникло массовое антиправительственное движение.В результате столкновений антиправительственных демонстрантов с полицией и военнослужащими на улицах городов Мьянмы за первые месяцы власти военных погибли более тысячи гражданских лиц. Движение гражданского неповиновения, организовавшееся в первые дни после перехода власти к военным, и меры правительства в борьбе с ним парализовали значительную часть гражданского государственного аппарата, в особенности государственную систему здравоохранения, в разгар пандемии коронавирусной инфекции и вызванного ей экономического кризиса.Папа Франциск также заявил, что глубоко опечален недавними событиями, происшедшими в тюрьме Гуаякиля в Эквадоре, где в результате беспорядков погибли более ста человек."Боже, помоги нам излечить раны преступлений, которые порабощают самых бедных, и помоги тем, кто ежедневно работает, чтобы сделать более человечной жизнь в тюрьмах", - сказал он, отметив, что молится за всех убитых и раненых, а также за их семьи.Во вторник в беспорядках в тюрьме Гуаякиля были убиты 118 заключенных и 79 получили ранения, это крупнейший по числу жертв инцидент в пенитенциарной системе Эквадора. Министр внутренних дел страны Александра Вела сообщила, что правительство направит дополнительно 3,6 тысячи сотрудников полиции и вооруженных сил для обеспечения порядка в тюрьмах.

https://ria.ru/20210706/myanma-1740023936.html

https://ria.ru/20210913/ekvador-1749914978.html

ватикан

гуаякиль

эквадор

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в мире, ватикан, гуаякиль, эквадор, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский