https://ria.ru/20211003/mitrofanova-1752660441.html

Элеонора Митрофанова: США хотят выдавить Россию из всех сфер в Болгарии

Элеонора Митрофанова: США хотят выдавить Россию из всех сфер в Болгарии - РИА Новости, 03.10.2021

Элеонора Митрофанова: США хотят выдавить Россию из всех сфер в Болгарии

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой о перспективах развития отношений Москвы и... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T11:00

2021-10-03T11:00

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интервью

болгария

элеонора митрофанова

россия

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Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой о перспективах развития отношений Москвы и Софии после серии высылок российских дипломатов, о том, кто стоит за этим конфликтом, а также о том, есть ли причины опасаться отказа Болгарии от российского газа в пользу СПГ.– В ноябре в Болгарии должный пройти парламентские выборы. Можно ли надеяться, что по их итогам отношения Москвы и Софии хоть как-то улучшатся? Вообще, что нужно сделать для их активизации, вывода на позитив?– В Болгарии это будут третьи с начала года парламентские выборы. Сейчас в стране серьезный политический кризис, поскольку это парламентская республика, и парламент формирует правительство. И вот ни на первых выборах не договорились, ни на вторых выборах не договорились. Я надеюсь, что какие-то компромиссы будут найдены. Мы, конечно, будем работать с любым правительством.Какие-то ожидания от правительства? Сейчас это сказать невозможно. Но можно сказать, что мы, конечно, будем искать компромиссы, мы будем стараться работать в очень таком прагматичном ключе, потому что есть немало областей, где это сотрудничество было бы весьма полезно и взаимно выгодно.– Недавно начался процесс по делу главы болгарского движения "Русофилы". Как вы считаете, может ли это означать, что София твердо взяла антироссийский курс? К чему это может привести?– Движение русофилов существует достаточно давно. Это было такое культурологическое, неполитическое движение. Проводились большие фестивали. Потом это движение превратилось в политическое. К сожалению, большой поддержки на парламентских выборах оно не получило. То, что Николая Малинова обвиняют в шпионаже в пользу российских неправительственных организаций (обвинение очень серьезное, сколь серьезное, столь и беспочвенное), к сожалению, говорит о том, что София проводит антироссийский курс. Достаточно вспомнить, что в 2019-2020 годах было выслано девять дипломатов.Сейчас Николай Малинов собирается выдвигаться в президенты Болгарии, и в период президентской компании (до 14 ноября сего года) заседаний суда по его делу быть не должно. При условии, что он будет зарегистрирован кандидатом в президенты. Первое заседание прошло, оно было весьма формальным. Мы как посольство наблюдаем за всем этим процессом, наш дипломат был на заседании этого суда. Считаем обвинения беспочвенными и надеемся, что суд во всем беспристрастно разберется.– Вы сейчас упомянули инциденты с высылками российских дипломатов. За последние два-три года количество высылаемых российских дипломатов увеличилось. Как вам кажется, это официальная позиция Софии, или к этому ее подталкивают "старшие братья"? Если да, то кто?– Думаю, что это не совсем самостоятельная, конечно, история Софии. Кто из "больших братьев" стоит за этими высылками? Это, конечно, американцы, которые, видимо, поставили задачу выдавить Россию из всех сфер болгарской жизни, что, на мой взгляд, является весьма утопической целью, поскольку нас с Болгарией связывают такие мощные пласты истории, духовного родства, которые нельзя ни зачеркнуть, ни изменить. Это, конечно, православие и кириллица, это русско-турецкая война и освобождение Болгарии от турецкого ига. Надо сказать, что болгары очень трепетно относятся к памяти об этой войне. В Болгарии 670 памятников героям русско-турецкой войны. Проспекты и улицы городов названы именами героев, российских героев этой войны. Несмотря все попытки переписать историю, несмотря на сегодняшнюю евроатлантическую ориентацию страны, эти мощные корни никогда не позволят разорвать наши два народа.– Скажите, пожалуйста, есть ли вообще причины опасаться того, что вот эта кампания по высылке дипломатов продолжится? Может ли дойти до какого-то серьезного понижения уровня дипотношений или вообще до их разрыва?– Вы знаете, ничего сейчас загадывать нельзя. Вы же видите, в каком хаосе сейчас живет мир. Причем на всех направлениях жизни, начиная от коронавируса, который спутал все карты нормальной жизни, заканчивая теми, скажем, точками, конфликтами, которые усиливают хаос и в межгосударственных отношениях, и внутри государств. Но я не думаю, что мы дойдем до такой степени конфронтации. Я надеюсь, что эта страница с высылками, причем, на наш взгляд, необоснованными, перевернута.– Хотела еще задать вам пару вопросов по поводу темы газа. Газовый оператор Болгарии в конце августа подписал контракт на покупку 20% поставок в проекте СПГ-терминала в греческом Александруполисе. Планирует ли Болгария полностью отказаться от российского газа в ближайшие несколько лет? Хватит ли у нее возможностей для этого? Есть ли у России основания для опасений?– Я считаю, что оснований для таких опасений нет, потому что СПГ – это намного более дорогой газ. Особенно в условиях поднятия спотовых цен до каких-то космических высот стабильные долгосрочные контракты, как показывает жизнь, имеют большое значение. Россия всегда была надежным поставщиком газа, и я думаю, что здравый смысл и возобладает, потому что Болгария все-таки небогатая страна, и для конечных потребителей стоимость газа, стоимость электроэнергии имеет очень большое значение.– Возможен ли вариант, что наоборот вслед за Венгрией Болгария подпишет долгосрочный контракт на поставку газа из РФ с учетом проблем с энергоносителями в Европе и самой Болгарии? Озвучивали ли такой интерес в Софии?– Поскольку сейчас в Болгарии техническое правительство, то пока эти вопросы не рассматривались.– Но в целом такой вариант, как вы считаете, возможен? Что они тоже в каком-то обозримом будущем решат подписать контракт?– Такой вариант, конечно, возможен при прагматичном подходе и политической воле.– В конце апреля Болгария обвинила шестерых россиян в причастности к взрывам на заводах и военных складах в стране. Есть ли какие-то данные о том, как продвигается расследование по этой теме? Обращались ли к российской стороне с запросами?– Нет, таких данных нет. К нам никто не обращался.– Ранее в МИД РФ заявили, что Россия обеспокоена ситуацией в самопровозглашенном Косово, где события развиваются по сценарию от плохого к худшему. На ваш взгляд, есть ли сейчас опасные тенденции в соседних регионах, например, Македонии?– Проблема Косово и вопрос вступления Северной Македонии в Европейский Союз разные. Напомню, что София заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии, пока между этими странами не будут решены вопросы македонской идентичности и языка. История этого вопроса уходит в дальние времена, и это может быть предметом отдельного разговора. Скажу только, что большинство болгар убеждены в своем историческом и генетическом единстве с македонцами. Поэтому все вопросы, связанные с Северной Македонией, имеют сильное внутриполитическое измерение. Полагаю, что под давлением Евросоюза компромисс в итоге будет найден.– Мы знаем, что Болгария всегда была одной из излюбленных стран для россиян. Насколько я понимаю, сейчас летом поток россиян сильно снизился. Посол Болгарии недавно на одном из мероприятий заявил, что он надеется на возобновление чартерных рейсов...– До июля сего года рейсов вообще не было. С июля есть регулярные рейсы, они не отменялись, и их никто не собирается отменять. Вопрос о чартерном сообщении будет решаться по мере необходимости. Если зимой будет такой поток туристов, что регулярные рейсы не будут справляться, то, конечно, я думаю, разрешат.– Ранее заместитель министра туризма Болгарии отмечала интерес среди болгар к поездкам в Россию, единственное, что их останавливало, был вопрос визы. Теперь ситуация изменилась: иностранные туристы смогут оформить многократную турвизу в Россию на срок до шести месяцев. Отмечаете ли вы уже повышенный спрос на поездки в Россию у болгарских граждан? Возможно, увеличилось число заявок в визовый центр?– Я скажу вам в целом, что визовой вопрос – это вопрос взаимности. Вот как мы договоримся, так и будет, потому что сейчас, скажем так, наши люди, которые ездят регулярно в Болгарию, они тоже получают годовую визу. Это все, конечно, не способствует увеличению турпотока. Возможно, могла бы речь идти об электронных визах, то есть, когда не нужно идти в консульство, но для того, чтобы получать электронные визы, нужно специальное оборудование на пограничных переходах, которого просто еще нет. Консульские переговоры намечены, они произойдут в первом квартале следующего года.– Ранее сообщили, что в центральном аппарате МИД будет сформирован новый департамент, который займется стратегией "мягкой силы", дублирования с Россотрудничеством не будет. Как вы оцениваете создание новой структуры в МИД?– Считаю, что в МИДе обязательно должна быть структура, которая занимается вопросами культуры, образования и в целом гуманитарной политикой. Департамент МИД должен заниматься выработкой политики, стратегии на этих направлениях, а Россотрудничество должно работать "в поле", управлять культурными центрами за рубежом, проводить в жизнь основные направления политики и стратегии, разработанной МИД и утвержденной президентом России.

https://ria.ru/20210720/bolgary-1742109041.html

https://ria.ru/20210922/moda-1751290882.html

https://ria.ru/20210917/moskalkova-1750609061.html

https://ria.ru/20210919/voskhischenie-1750735100.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/bolgariya-1749337641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, болгария, элеонора митрофанова, россия