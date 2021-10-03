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В пяти городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров
В пяти городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров - РИА Новости, 03.10.2021
В пяти городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров
Во всех пяти самоуправляемых городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T07:38
2021-10-03T10:55
в мире
грузия
цик грузии
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 3 окт — РИА Новости. Во всех пяти самоуправляемых городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров, свидетельствуют первые данные ЦИК.Подсчитать удалось около половины голосов, и сейчас ситуация следующая:Проведение второго тура мэров также требуется в Кутаиси и Поти, где ни один из кандидатов не набирает необходимых для победы в первом более половины голосов избирателей.В пяти крупнейших городах Грузии есть собственные органы самоуправления, остальные подчиняются районным и региональным администрациям.Накануне в стране прошли муниципальные выборы.За день до этого в Тбилиси задержали основателя ЕНД, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе завил, что экс-президент планировал совершить в республике госпереворот. Сам бывший глава Грузии объявил в тюрьме голодовку и заявил, что все обвинения против него носят политический характер.
https://ria.ru/20211003/vybory-1752841599.html
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в мире, грузия, цик грузии, единое национальное движение
07:38 03.10.2021 (обновлено: 10:55 03.10.2021)
 
В пяти городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров

В пяти городах Грузии не смогли выбрать мэров в первом туре

© REUTERS / Irakli GedenidzeПодсчет голосов на муниципальных выборах в Тбилиси, Грузия
Подсчет голосов на муниципальных выборах в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© REUTERS / Irakli Gedenidze
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 3 окт — РИА Новости. Во всех пяти самоуправляемых городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Подсчитать удалось около половины голосов, и сейчас ситуация следующая:
  • в Тбилиси Каха Каладзе (действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта". — Прим. ред.) набирает 45,5% голосов, а его оппонент Ника Мелия (кандидат от "Единого национального движения" — Прим. ред.) — 34,13% (данные 41,61% участков);
  • в Рустави у Нино Лацабидзе ("Грузинская мечта") 47,73% голосов, у Давида Киркитадзе (ЕНД) — 44,53% (данные 47,73% участков);
  • в Батуми у Арчила Чиковани ("Грузинская мечта") 41,49%, у Георгия Киртадзе (ЕНД) — 42,34%.
Проведение второго тура мэров также требуется в Кутаиси и Поти, где ни один из кандидатов не набирает необходимых для победы в первом более половины голосов избирателей.
В пяти крупнейших городах Грузии есть собственные органы самоуправления, остальные подчиняются районным и региональным администрациям.
Тбилиси
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Накануне в стране прошли муниципальные выборы.
За день до этого в Тбилиси задержали основателя ЕНД, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе завил, что экс-президент планировал совершить в республике госпереворот. Сам бывший глава Грузии объявил в тюрьме голодовку и заявил, что все обвинения против него носят политический характер.
Мужчина голосует во время второго тура парламентских выборов на избирательном участке в Тбилиси
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В миреГрузияЦИК ГрузииЕдиное национальное движение
 
 
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