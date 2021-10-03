https://ria.ru/20211003/mer-1752842570.html

В пяти городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров

В пяти городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров - РИА Новости, 03.10.2021

В пяти городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров

Во всех пяти самоуправляемых городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T07:38

2021-10-03T07:38

2021-10-03T10:55

в мире

грузия

цик грузии

единое национальное движение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752846727_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_a7961005d88dd09639b24842e4528db9.jpg

ТБИЛИСИ, 3 окт — РИА Новости. Во всех пяти самоуправляемых городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров, свидетельствуют первые данные ЦИК.Подсчитать удалось около половины голосов, и сейчас ситуация следующая:Проведение второго тура мэров также требуется в Кутаиси и Поти, где ни один из кандидатов не набирает необходимых для победы в первом более половины голосов избирателей.В пяти крупнейших городах Грузии есть собственные органы самоуправления, остальные подчиняются районным и региональным администрациям.Накануне в стране прошли муниципальные выборы.За день до этого в Тбилиси задержали основателя ЕНД, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе завил, что экс-президент планировал совершить в республике госпереворот. Сам бывший глава Грузии объявил в тюрьме голодовку и заявил, что все обвинения против него носят политический характер.

https://ria.ru/20211003/vybory-1752841599.html

https://ria.ru/20211002/vybory-1752826884.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, цик грузии, единое национальное движение