07:38 03.10.2021 (обновлено: 10:55 03.10.2021)
В пяти городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров
В пяти городах Грузии не смогли выбрать мэров в первом туре
ТБИЛИСИ, 3 окт — РИА Новости. Во всех пяти самоуправляемых городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Подсчитать удалось около половины голосов, и сейчас ситуация следующая:
- —в Тбилиси Каха Каладзе (действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта". — Прим. ред.) набирает 45,5% голосов, а его оппонент Ника Мелия (кандидат от "Единого национального движения" — Прим. ред.) — 34,13% (данные 41,61% участков);
- —в Рустави у Нино Лацабидзе ("Грузинская мечта") 47,73% голосов, у Давида Киркитадзе (ЕНД) — 44,53% (данные 47,73% участков);
- —в Батуми у Арчила Чиковани ("Грузинская мечта") 41,49%, у Георгия Киртадзе (ЕНД) — 42,34%.
Проведение второго тура мэров также требуется в Кутаиси и Поти, где ни один из кандидатов не набирает необходимых для победы в первом более половины голосов избирателей.
В пяти крупнейших городах Грузии есть собственные органы самоуправления, остальные подчиняются районным и региональным администрациям.
Накануне в стране прошли муниципальные выборы.
За день до этого в Тбилиси задержали основателя ЕНД, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе завил, что экс-президент планировал совершить в республике госпереворот. Сам бывший глава Грузии объявил в тюрьме голодовку и заявил, что все обвинения против него носят политический характер.