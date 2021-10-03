https://ria.ru/20211003/marsh-1752878880.html

В Киеве прошел марш в память о жертвах расстрела в Бабьем Яру

В Киеве прошел марш в память о жертвах расстрела в Бабьем Яру - РИА Новости, 03.10.2021

В Киеве прошел марш в память о жертвах расстрела в Бабьем Яру

Ежегодный марш памяти жертв расстрела в Бабьем Яру прошел в Киеве, передает агентство "Укринформ". РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T16:37

2021-10-03T16:37

2021-10-03T16:37

в мире

украина

киев

вторая мировая война (1939-1945)

холокост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752870693_0:53:3203:1855_1920x0_80_0_0_c39a51991d1b1bed483df779b818283d.jpg

КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Ежегодный марш памяти жертв расстрела в Бабьем Яру прошел в Киеве, передает агентство "Укринформ"."Около 800 человек собрались в колонну в районе метро Лукьяновская возле кинотеатра "Киевская Русь", оттуда колонна двинулась в сторону Бабьего Яра", - пишет агентство.По словам автора идеи и соорганизатора марша Евгения Городецкого, это тот путь, по которому шли киевляне, которых вели в 1941 году.По его словам, в Бабьем Яру возле памятника "Менора" состоится минута молчания. "У нас не будет никаких речей, никаких лозунгов, просто марш памяти", - цитирует его агентство.Участники марша приехали из разных городов Украины - Запорожья, Миргорода, Брацлава, Винницы, Белой Церкви, Житомира, Черновцов, а также из Германии.Также на мероприятие прибыли представители дипломатических учреждений.Планируется, что раввин Житомира Шломо Вильгельм прочитает поминальную молитву "Кадиш".В сентябре 1941 года по Бабьем Яру расстреляли почти 34 тысячи киевских евреев. Бабий Яр стал символом Холокоста в Восточной Европе. Это едва ли не самый массовый единовременный расстрел времен Второй мировой войны. С 1941 по 1943 годы нацисты расстреляли в Бабьем Яру в Киеве от 70 до 100 тысяч человек, убив почти все еврейское население города. Также в Бабьем Яру были убиты люди ромской национальности, украинцы, русские военнопленные, пациенты психиатрической больницы.

https://ria.ru/20210929/tragediya-1752343253.html

https://ria.ru/20210929/kholokost-1752015850.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, вторая мировая война (1939-1945), холокост