https://ria.ru/20211003/krym-1752846858.html

В Крыму план Киева вернуть полуостров к 2030 году назвали чушью

В Крыму план Киева вернуть полуостров к 2030 году назвали чушью - РИА Новости, 03.10.2021

В Крыму план Киева вернуть полуостров к 2030 году назвали чушью

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал чушью и обманом обещание украинских властей вернуть контроль над Крымом к 2030 году. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T09:11

2021-10-03T09:11

2021-10-03T09:11

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал чушью и обманом обещание украинских властей вернуть контроль над Крымом к 2030 году.Ранее депутаты украинской партии "Слуга народа" в ходе совещания представили цели на 2030 год, согласно которым к этому году Украина должна "вернуть" Крым и Донбасс."Жалко тот народ, где такие "слуги". Очередной обман и обворовывание готовят на Украине депутаты от правящей партии. Что за чушь они несут? Какие вещества они там употребляют? Крым был, есть и всегда будет российским. Все. Точка. И абсолютно все это понимают, а подобная полемика украинских властей - это игра на публику. Во внутренней политике все плохо, во внешней еще хуже, вот и ищут "перемоги" (победы – ред.) там, где априори их быть не может", - сказал РИА Новости Чегринец.По его мнению, к 2030 году уже не будет Украины как государства.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211002/krym-1752815695.html

https://ria.ru/20211001/krym-1752756379.html

севастополь

донбасс

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, оон, севастополь, владимир путин, донбасс, роман чегринец, россия