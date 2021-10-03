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В Крыму план Киева вернуть полуостров к 2030 году назвали чушью
В Крыму план Киева вернуть полуостров к 2030 году назвали чушью - РИА Новости, 03.10.2021
В Крыму план Киева вернуть полуостров к 2030 году назвали чушью
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал чушью и обманом обещание украинских властей вернуть контроль над Крымом к 2030 году. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T09:11
2021-10-03T09:11
общество
оон
севастополь
владимир путин
донбасс
роман чегринец
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал чушью и обманом обещание украинских властей вернуть контроль над Крымом к 2030 году.Ранее депутаты украинской партии "Слуга народа" в ходе совещания представили цели на 2030 год, согласно которым к этому году Украина должна "вернуть" Крым и Донбасс."Жалко тот народ, где такие "слуги". Очередной обман и обворовывание готовят на Украине депутаты от правящей партии. Что за чушь они несут? Какие вещества они там употребляют? Крым был, есть и всегда будет российским. Все. Точка. И абсолютно все это понимают, а подобная полемика украинских властей - это игра на публику. Во внутренней политике все плохо, во внешней еще хуже, вот и ищут "перемоги" (победы – ред.) там, где априори их быть не может", - сказал РИА Новости Чегринец.По его мнению, к 2030 году уже не будет Украины как государства.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20211002/krym-1752815695.html
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донбасс
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общество, оон, севастополь, владимир путин, донбасс, роман чегринец, россия
09:11 03.10.2021
 
В Крыму план Киева вернуть полуостров к 2030 году назвали чушью

В Крыму план украинских властей вернуть полуостров к 2030 году назвали чушью и обманом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал чушью и обманом обещание украинских властей вернуть контроль над Крымом к 2030 году.
Ранее депутаты украинской партии "Слуга народа" в ходе совещания представили цели на 2030 год, согласно которым к этому году Украина должна "вернуть" Крым и Донбасс.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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"Жалко тот народ, где такие "слуги". Очередной обман и обворовывание готовят на Украине депутаты от правящей партии. Что за чушь они несут? Какие вещества они там употребляют? Крым был, есть и всегда будет российским. Все. Точка. И абсолютно все это понимают, а подобная полемика украинских властей - это игра на публику. Во внутренней политике все плохо, во внешней еще хуже, вот и ищут "перемоги" (победы – ред.) там, где априори их быть не может", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его мнению, к 2030 году уже не будет Украины как государства.
"Она развалится как Югославия в свое время. А эта риторика просто часть стратегии краха, которая называется очень просто: "Дайте денег", - сказал собеседник агентства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 23:18
На Украине определили сроки "возвращения" Крыма
 
ОбществоООНСевастопольВладимир ПутинДонбассРоман ЧегринецРоссия
 
 
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