В Крыму план Киева вернуть полуостров к 2030 году назвали чушью
В Крыму план украинских властей вернуть полуостров к 2030 году назвали чушью и обманом
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал чушью и обманом обещание украинских властей вернуть контроль над Крымом к 2030 году.
"Жалко тот народ, где такие "слуги". Очередной обман и обворовывание готовят на Украине депутаты от правящей партии. Что за чушь они несут? Какие вещества они там употребляют? Крым был, есть и всегда будет российским. Все. Точка. И абсолютно все это понимают, а подобная полемика украинских властей - это игра на публику. Во внутренней политике все плохо, во внешней еще хуже, вот и ищут "перемоги" (победы – ред.) там, где априори их быть не может", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его мнению, к 2030 году уже не будет Украины как государства.
"Она развалится как Югославия в свое время. А эта риторика просто часть стратегии краха, которая называется очень просто: "Дайте денег", - сказал собеседник агентства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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