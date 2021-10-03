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NYT сообщила о кадровом кризисе в США из-за "Северного потока — 2"
NYT сообщила о кадровом кризисе в США из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 03.10.2021
NYT сообщила о кадровом кризисе в США из-за "Северного потока — 2"
Сенатор-республиканец Тед Круз препятствует утверждению 59 американских послов, пытаясь подтолкнуть администрацию США к более решительным действиям против... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T05:03
2021-10-03T05:20
в мире
сша
евросоюз
газпром
балтийское море
северный поток — 2
тед круз (сенатор от штата техас)
uniper
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сенатор-республиканец Тед Круз препятствует утверждению 59 американских послов, пытаясь подтолкнуть администрацию США к более решительным действиям против газопровода "Северный поток — 2" и, тем самым, провоцируя своеобразный кадровый кризис, пишет New York Times.Круз не в состоянии в одиночку заблокировать назначения по дипломатической линии, но в отсутствие "единодушного согласия" сенату приходится тратить на обсуждение кандидатур многие часы, которые далеко не всегда удается выкроить в плотном рабочем графике.Глава международного комитета сената Боб Менендез назвал действия Круза "беспрецедентными" и заявил, что не сталкивался ни с чем подобным за 30 лет своей карьеры.Республиканец является инициатором наиболее жестких санкций против "Северного потока — 2". Он недоволен тем, что администрация Байдена освободила от ограничений некоторых ключевых участников проекта, смирилась с его существованием и теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.Противодействие США "Северному потоку — 2"Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в Европу, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.Так, в июле Соединенные Штаты фактически признали неизбежность завершения создания газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был сформулирован ряд условий для работы газопровода. В частности, Вашингтон и Берлин заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Германия обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.При этом американские конгрессмены критикуют администрацию за недостаточно, по их мнению, жесткий подход к решению "проблемы" российского трубопровода и требуют ужесточения санкций.Завершение строительства газопроводаВ начале сентября "Газпром" объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Две нитки трубопровода от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря способны прокачивать 55 миллиардов кубов сырья в год.Для начала работы объекта необходимо сертифицировать независимого оператора, в соответствии с правилами третьего энергопакета ЕС. Они предусматривают разделение компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.В пятницу Клаус-Дитер Маубах — председатель правления Uniper, одного из пяти европейских инвесторов строительства газопровода — заявил, что процесс сертификации займет длительное время и не позволит начать поставки топлива этой зимой. В свою очередь, в Кремле сообщили, что запуск "Северного потока — 2" идет своим чередом, однако конкретные сроки начала работы называть не стали. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможны "оперативные и менее оперативные" сценарии.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211001/potok-1752582743.html
https://ria.ru/20210930/ssha-1752490695.html
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балтийское море
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в мире, сша, евросоюз, газпром, балтийское море, северный поток — 2, тед круз (сенатор от штата техас), uniper, россия
05:03 03.10.2021 (обновлено: 05:20 03.10.2021)
 
NYT сообщила о кадровом кризисе в США из-за "Северного потока — 2"

NYT сообщила о кадровом кризисе в США из-за "Северного потока — 2"

© Fotolia / W.ScottЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© Fotolia / W.Scott
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сенатор-республиканец Тед Круз препятствует утверждению 59 американских послов, пытаясь подтолкнуть администрацию США к более решительным действиям против газопровода "Северный поток — 2" и, тем самым, провоцируя своеобразный кадровый кризис, пишет New York Times.
Круз не в состоянии в одиночку заблокировать назначения по дипломатической линии, но в отсутствие "единодушного согласия" сенату приходится тратить на обсуждение кандидатур многие часы, которые далеко не всегда удается выкроить в плотном рабочем графике.
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 08:00
США проиграли России сражение за Европу
Глава международного комитета сената Боб Менендез назвал действия Круза "беспрецедентными" и заявил, что не сталкивался ни с чем подобным за 30 лет своей карьеры.
Республиканец является инициатором наиболее жестких санкций против "Северного потока — 2". Он недоволен тем, что администрация Байдена освободила от ограничений некоторых ключевых участников проекта, смирилась с его существованием и теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.

Противодействие США "Северному потоку — 2"

Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в Европу, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.
Так, в июле Соединенные Штаты фактически признали неизбежность завершения создания газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был сформулирован ряд условий для работы газопровода. В частности, Вашингтон и Берлин заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Германия обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 14:28
В сенате раскритиковали политику Байдена по "Северному потоку — 2"
При этом американские конгрессмены критикуют администрацию за недостаточно, по их мнению, жесткий подход к решению "проблемы" российского трубопровода и требуют ужесточения санкций.

Завершение строительства газопровода

В начале сентября "Газпром" объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Две нитки трубопровода от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря способны прокачивать 55 миллиардов кубов сырья в год.
Для начала работы объекта необходимо сертифицировать независимого оператора, в соответствии с правилами третьего энергопакета ЕС. Они предусматривают разделение компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.
В пятницу Клаус-Дитер Маубах — председатель правления Uniper, одного из пяти европейских инвесторов строительства газопровода — заявил, что процесс сертификации займет длительное время и не позволит начать поставки топлива этой зимой. В свою очередь, в Кремле сообщили, что запуск "Северного потока — 2" идет своим чередом, однако конкретные сроки начала работы называть не стали. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможны "оперативные и менее оперативные" сценарии.
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Mногоцелевое судно Фортуна во время трубоукладочных работ в водах Дании - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 14:29В мире
В МИД РФ рассказали о сертификации "Северного потока-2"
 
В миреСШАЕвросоюзГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Тед Круз (сенатор от штата Техас)UniperРоссия
 
 
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