Пушистый попутчик: дальнобойщик приютил котенка в кабине фургона

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Дальнобойщик нашел котенка у своей машины на одной из стоянок в Нижегородской области. Сначала он подумал, что котенок слепой, но после купания тот открыл глазки. Найденышу мужчина дал имя Мэрсик. Вместе они объездили более 10 городов. А потом котенка удалось пристроить в добрые руки. Оказалось, что Мэрсик – девочка. Новые хозяева назвали ее Мерси.