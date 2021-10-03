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Пушистый попутчик: дальнобойщик приютил котенка в кабине фургона
Пушистый попутчик: дальнобойщик приютил котенка в кабине фургона - РИА Новости, 03.10.2021
Пушистый попутчик: дальнобойщик приютил котенка в кабине фургона
Дальнобойщик нашел котенка у своей машины на одной из стоянок в Нижегородской области. Сначала он подумал, что котенок слепой, но после купания тот открыл глазки. Найденышу мужчина дал имя Мэрсик. Вместе они объездили более 10 городов. А потом котенка удалось пристроить в добрые руки. Оказалось, что Мэрсик – девочка. Новые хозяева назвали ее Мерси.
2021-10-03T12:04
2021-10-03T12:04
2021-10-03T12:04
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нижегородская область
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пушистый попутчик: дальнобойщик приютил котенка в кабине фургона
Дальнобойщик нашел котенка у своей машины на одной из стоянок в Нижегородской области. Сначала он подумал, что котенок слепой, но после купания тот открыл глазки. Найденышу мужчина дал имя Мэрсик. Вместе они объездили более 10 городов. А потом котенка удалось пристроить в добрые руки. Оказалось, что Мэрсик – девочка. Новые хозяева назвали ее Мерси.
2021-10-03T12:04
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PT1M25S
РИА Новости
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5
4.7
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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домашний питомец, нижегородская область, бездомные животные
Пушистый попутчик: дальнобойщик приютил котенка в кабине фургона
Дальнобойщик нашел котенка у своей машины на одной из стоянок в Нижегородской области. Сначала он подумал, что котенок слепой, но после купания тот открыл глазки. Найденышу мужчина дал имя Мэрсик. Вместе они объездили более 10 городов. А потом котенка удалось пристроить в добрые руки. Оказалось, что Мэрсик – девочка. Новые хозяева назвали ее Мерси.
2021-10-03T12:04
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PT1M25S
Пушистый попутчик: дальнобойщик приютил котенка в кабине фургона
Дальнобойщик нашел котенка у своей машины на одной из стоянок в Нижегородской области. Сначала он подумал, что котенок слепой, но после купания тот открыл глазки. Найденышу мужчина дал имя Мэрсик. Вместе они объездили более 10 городов. А потом котенка удалось пристроить в добрые руки. Оказалось, что Мэрсик – девочка. Новые хозяева назвали ее Мерси.