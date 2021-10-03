Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211003/koronavirus-1752858932.html
В Москве за сутки госпитализированы 962 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализированы 962 человека с COVID-19 - РИА Новости, 03.10.2021
В Москве за сутки госпитализированы 962 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 962 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 393 человека, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T12:03
2021-10-03T12:03
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745111952_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5708506f4c110fa17592f67864a0621f.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 962 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 393 человека, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 4294 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 962 человека. На ИВЛ находятся 393 человека. В городе выздоровели ещё 1885 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 496 327", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 65 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20211002/mutatsiya-1752826385.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745111952_322:154:2847:2048_1920x0_80_0_0_03c27cefd6b2faf980ba1babf04bddc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:03 03.10.2021
 
В Москве за сутки госпитализированы 962 человека с COVID-19

Оперштаб: в Москве за сутки госпитализированы 962 человека с COVID-19

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 962 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 393 человека, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве выявлено 4294 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 962 человека. На ИВЛ находятся 393 человека. В городе выздоровели ещё 1885 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 496 327", - говорится в сообщении.
3D-модель коронавируса
Вчера, 21:09Распространение коронавируса
Стала известна цель новой мутации коронавируса
Отмечается, что в столице скончались 65 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:13Панама опасается последствий нового расследования об офшорах, сообщили СМИ
13:06Посольство России осудило план об открытии памятного знака Багазию в Киеве
12:51Диетолог рассказала об опасности чрезмерного потребления яблок
12:43На западе Ирака предотвратили теракт
12:39Зеленский заинтересован, чтобы его встречи с бизнесом были публичными
12:23Зеленский высказался о подготовке ему импичмента
12:21СК начал проверку после ДТП в Ангарске
12:10Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против медиа
12:06РБК: военные расходы в России в 2022 году вернутся на допандемийный уровень
12:04Пушистый попутчик: дальнобойщик приютил котенка в кабине фургона 1:25
12:03В Москве за сутки госпитализированы 962 человека с COVID-19
12:01Пучдемон вернулся на Сардинию
11:52Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:48В Москве за сутки выявили 4294 случая заражения коронавирусом
11:48Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
11:47В России за сутки выписали 15 391 человека после COVID-19
11:46В России за сутки выявили 25 769 случаев COVID-19
11:45Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным
11:45Британский ученый из-за проблем с памятью жил на вокзале в Киеве
11:43Зеленский заявил, что не планирует инициировать изменения в конституцию
Лента новостейМолния