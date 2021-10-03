https://ria.ru/20211003/koronavirus-1752858932.html

В Москве за сутки госпитализированы 962 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализированы 962 человека с COVID-19 - РИА Новости, 03.10.2021

В Москве за сутки госпитализированы 962 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 962 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 393 человека, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T12:03

2021-10-03T12:03

2021-10-03T12:03

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 962 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 393 человека, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 4294 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 962 человека. На ИВЛ находятся 393 человека. В городе выздоровели ещё 1885 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 496 327", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 65 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211002/mutatsiya-1752826385.html

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