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Министр здравоохранения Нижегородской области заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Нижегородской области заразился коронавирусом - РИА Новости, 03.10.2021
Министр здравоохранения Нижегородской области заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заразился коронавирусом, он самоизолировался в своем рабочем кабинете, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T10:35
2021-10-03T10:35
распространение коронавируса
общество
нижегородская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заразился коронавирусом, он самоизолировался в своем рабочем кабинете, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."ПЦР-тест положительный. Министр в пятницу вечером изолировался в своем рабочем кабинете в минздраве Нижегородской области. Там центр управления ситуацией с COVID-19, все коммуникации и возможность проводить видеоселекторы", - сообщили агентству в пресс-службе областного минздрава.Собеседник агентства добавил, что министр ранее прошел вакцинацию от коронавируса и ревакцинировался в июне.Несколько дней назад Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook написал, что побывал в "красной зоне" одной из нижегородских больниц.
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общество, нижегородская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:35 03.10.2021
 
Министр здравоохранения Нижегородской области заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заразился коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заразился коронавирусом, он самоизолировался в своем рабочем кабинете, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"ПЦР-тест положительный. Министр в пятницу вечером изолировался в своем рабочем кабинете в минздраве Нижегородской области. Там центр управления ситуацией с COVID-19, все коммуникации и возможность проводить видеоселекторы", - сообщили агентству в пресс-службе областного минздрава.
Собеседник агентства добавил, что министр ранее прошел вакцинацию от коронавируса и ревакцинировался в июне.
Несколько дней назад Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook написал, что побывал в "красной зоне" одной из нижегородских больниц.
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