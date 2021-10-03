https://ria.ru/20211003/koreya-1752847427.html

В Пхеньяне заявили о нарушении суверенитета КНДР Совбезом ООН

В Пхеньяне заявили о нарушении суверенитета КНДР Совбезом ООН - РИА Новости, 03.10.2021

В Пхеньяне заявили о нарушении суверенитета КНДР Совбезом ООН

Пхеньян считает проведение закрытого заседания СБ ООН для обсуждения пусков северокорейских ракет нарушением суверенитета КНДР и ее права на самооборону, заявил РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T09:33

2021-10-03T09:33

2021-10-03T10:25

в мире

кндр (северная корея)

совет безопасности оон

оон

ким чен ын

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СЕУЛ, 3 окт – РИА Новости. Пхеньян считает проведение закрытого заседания СБ ООН для обсуждения пусков северокорейских ракет нарушением суверенитета КНДР и ее права на самооборону, заявил глава департамента МИД Северной Кореи по делам международных организаций Чо Чхоль Су.СБ ООН 1 октября провел закрытое заседание для обсуждения ряда ракетных пусков КНДР, проведенных в последнее время. Как сообщает ЦТАК, на заседании США и их союзники, в том числе Великобритания и Франция, утверждали, что испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты КНДР "Хвасон-8" является нарушением резолюции ООН, угрозой международному миру и безопасности сопредельных стран.Пхеньян же заявляет, что не признает "несправедливых и незаконных" резолюций СБ ООН."То, что СБ ООН как открыто, так и в закрытом формате судит о нашем справедливом использовании государственного суверенитета, является грубым посягательством и прямым игнорированием нашего суверенитета, а также недопустимой серьезной провокацией. Они говорят нам отказаться от права на самооборону, и это ничто иное, как непризнание КНДР суверенным государством", - говорится в заявлении Чо Чхоль Су, опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).Чо Чхоль Су отметил, что "как и всегда" испытания вооружений КНДР проводились только на ее территории и не несли никакой угрозы безопасности соседних стран. При этом, по его словам, СБ ООН "придирается" к КНДР, хотя никак не реагирует на крупномасштабные совместные военные учения и испытания оружия США и их союзниками, что является проявлением двойных стандартов и демонстрирует "отсутствие справедливости, объективности и равноправности" в ООН.Как отмечает дипломат, лидер КНДР Ким Чен Ын предупреждал, что если допускать такое "несправедливое" отношение, то "враждебные силы" посчитают это нормальным и станут вести себя легкомысленно. Поэтому нельзя ослаблять защиту суверенных прав северокорейского государства и нужно принимать серьезные ответные меры, добавил он."В случае, если в дальнейшем СБ ООН снова попытается нарушить суверенитет КНДР, делая упор на разбойнический американский тип мышления и суждения, то им лучше самим серьезно задуматься о последствиях", - подытожил Чо Чхоль Су.Ранее сообщалось, что КНДР провела 28 сентября испытательный пуск новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Южнокорейские военные позже заявили, что ракета находится на ранней стадии разработки и ее перехват возможен.Этот пуск стал шестым в 2021 году для Северной Кореи. 15 сентября КНДР провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. 11-12 сентября также прошли испытания крылатых ракет большой дальности. До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря, а 25 марта в сторону Японского моря были выпущены две баллистических ракеты малой дальности.Пуски баллистических ракет нарушают резолюции СБ ООН. КНДР же называет свои испытания вооружений обоснованными усилиями по обороне страны, а ответственность за напряженность на Корейском полуострове возлагает на США и Южную Корею.

https://ria.ru/20211001/raketa-1752593120.html

https://ria.ru/20210930/svyaz-1752419381.html

https://ria.ru/20210929/raketa-1752244977.html

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кндр (северная корея), совет безопасности оон, оон, ким чен ын