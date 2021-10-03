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Китай направил к опознавательной зоне ПВО Тайваня десятки военных самолетов
Китай направил к опознавательной зоне ПВО Тайваня десятки военных самолетов - РИА Новости, 03.10.2021
Китай направил к опознавательной зоне ПВО Тайваня десятки военных самолетов
Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в субботу вновь направила к берегам Тайваня почти четыре десятка военных самолетов за сутки, обновив установленный... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T10:08
2021-10-03T10:08
в мире
китай
тайвань
су-30
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 3 окт – РИА Новости. Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в субботу вновь направила к берегам Тайваня почти четыре десятка военных самолетов за сутки, обновив установленный днем ранее рекорд, следует из опубликованных на сайте минобороны острова заявлений.Ведомство опубликовало два отдельных заявления, в одном указано, что в ночное время 2 октября НОАК направила в опознавательную зону ПВО острова 12 истребителей Shenyang J-16, шесть истребителей Су-30 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.Позже было опубликовано еще одно сообщение, в котором указано, что в дневное время 2 октября в опознавательную зону ПВО Тайваня вошли 20 военных самолетов НОАК, включая 14 многоцелевых истребителей Shenyang J-16, четыре истребителя Су-30 и два противолодочных самолета Y-8, созданных на базе среднего транспортного самолета Shaanxi Y-8.Военные Тайваня в обоих случаях подняли в воздух патрульные самолеты для наблюдения, а также выпустили радиооповещения с требованием к самолетам ВВС НОАК покинуть соответствующий район.Предыдущий рекорд - 38 самолетов за день - был установлен 1 октября, когда в КНР отмечали 72-ю годовщину основания страны, а до этого - 15 июня - в опознавательную зону ПВО острова вошли 28 военных самолетов ВВС НОАК.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://radiosputnik.ria.ru/20211002/lavrov-1752805990.html
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в мире, китай, тайвань, су-30, народно-освободительная армия китая
10:08 03.10.2021
 
Китай направил к опознавательной зоне ПВО Тайваня десятки военных самолетов

Китай направил к опознавательной зоне ПВО Тайваня почти 40 военных самолетов

© AP Photo / Ng Han GuanПилотажная группа китайских ВВС
Пилотажная группа китайских ВВС - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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ПЕКИН, 3 окт – РИА Новости. Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в субботу вновь направила к берегам Тайваня почти четыре десятка военных самолетов за сутки, обновив установленный днем ранее рекорд, следует из опубликованных на сайте минобороны острова заявлений.
Ведомство опубликовало два отдельных заявления, в одном указано, что в ночное время 2 октября НОАК направила в опознавательную зону ПВО острова 12 истребителей Shenyang J-16, шесть истребителей Су-30 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.
Позже было опубликовано еще одно сообщение, в котором указано, что в дневное время 2 октября в опознавательную зону ПВО Тайваня вошли 20 военных самолетов НОАК, включая 14 многоцелевых истребителей Shenyang J-16, четыре истребителя Су-30 и два противолодочных самолета Y-8, созданных на базе среднего транспортного самолета Shaanxi Y-8.
Военные Тайваня в обоих случаях подняли в воздух патрульные самолеты для наблюдения, а также выпустили радиооповещения с требованием к самолетам ВВС НОАК покинуть соответствующий район.
Предыдущий рекорд - 38 самолетов за день - был установлен 1 октября, когда в КНР отмечали 72-ю годовщину основания страны, а до этого - 15 июня - в опознавательную зону ПВО острова вошли 28 военных самолетов ВВС НОАК.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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