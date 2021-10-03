https://ria.ru/20211003/kiev-1752862457.html

Посольство России осудило план об открытии памятного знака Багазию в Киеве

Посольство России осудило план об открытии памятного знака Багазию в Киеве - РИА Новости, 03.10.2021

Посольство России осудило план об открытии памятного знака Багазию в Киеве

Посольство РФ в Израиле назвало "позорной акцией" намерение открыть в Киеве памятный знак бургомистру оккупированного немцами во время войны Киева Владимиру... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T13:06

2021-10-03T13:06

2021-10-03T13:06

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле назвало "позорной акцией" намерение открыть в Киеве памятный знак бургомистру оккупированного немцами во время войны Киева Владимиру Багазию, отметив особый цинизм на фоне начавшихся 29 сентября траурных мероприятий по случаю 80-летия трагедии Бабьего Яра."Обратили внимание на информацию о том, что киевская мэрия при участии посольства Германии на Украине планирует открыть 30 сентября памятный знак занимавшему в 1941-1942 годах пост бургомистра Киева В.П. Багазию – соучастнику убийства евреев, члену организации украинских националистов, активному нацистскому коллаборационисту", - говорится в комментарии посольства.В посольстве напомнили, что в годы Великой Отечественной войны Багазий "сотрудничал с гитлеровцами и имел прямое отношение к зверствам нацистов в столице Украины", он занимался выявлением и идентификацией евреев, а также конфискацией и распределением их имущества."В связи с этим не может не вызвать возмущения очередная попытка официальных украинских властей "перевернуть с ног на голову" достоверные исторические факты и сформировать образ народного героя из явного военного преступника, запятнавшего себя не только сотрудничеством с гитлеровцами, но и причастностью к убийствам мирных жителей, в том числе евреев. Эта позорная акция выглядит особо цинично на фоне начавшихся 29 сентября траурных мероприятий по случаю 80-летия трагедии Бабьего Яра", - заявили в посольстве.В посольстве также подтвердили "принципиальную позицию России по осуждению такой политики Киева, его стремления обелить украинских националистов, запачканных кровью жертв – евреев"."Мы продолжим противодействовать любым подобным попыткам исторического ревизионизма и открыто говорить о губительности искажения предпосылок, хода и итогов Второй мировой войны", - говорится в комментарии.В конце сентября официальный представитель германского внешнеполитического ведомства Мария Адебар сообщила, что в МИД ФРГ привлекут экспертов для изучения биографии бургомистра оккупированного немцами во время войны Киева Владимира Багазия в связи с установкой ему памятного знака.Ранее директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что к 80-летию трагедии Бабьего Яра посольство Германии на Украине совместно с Украинским центром Холокоста и Киевской городской государственной администрацией (КГГА) намерены открыть памятный знак в городе нацистскому коллаборационисту, соучастнику убийства евреев Киева, украинскому националисту, бургомистру Киева в 1941-1942 годах Владимиру Багазию.

https://ria.ru/20210928/natsizm-1752215853.html

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в мире, украина, израиль, мид германии, эдуард долинский, мария адебар, россия