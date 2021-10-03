Британский ученый из-за проблем с памятью жил на вокзале в Киеве
Британский ученый из-за проблем с памятью несколько дней жил на вокзале в Киеве
КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Ученый из Великобритании, остановившийся в киевской гостинице, но из-за проблем с памятью в силу преклонного возраста забывший, кто он и где находится, несколько дней жил на вокзале в украинской столице, в настоящее время он уже на родине, передает интернет-издание "Страна.UA".
По его данным, история произошла в конце сентября. Мужчина поселился в отеле в центре Киева, но однажды во время прогулки у него случился приступ - "он заблудился и напрочь забыл кто он такой и где находится, поэтому добрел до вокзала на Выдубичах и жил там несколько дней".
Как отмечается в материале, за это время у него украли мобильный телефон и паспорт, осталась только банковская карточка с некоторой суммой, благодаря чему "он смог протянуть пару дней на вокзале, питаясь тем, что приобретал в магазинах, рассчитываясь картой". Полицейские выяснили, что обворованный потерпевший преклонного возраста - подданный Великобритании, разговаривает только на английском, не помнит, как его зовут и где он живет. Они связались с посольством.
"Как рассказали наши источники в МВД, в посольстве Великобритании подтвердили, что действительно это их подданный и они его разыскивают уже несколько дней, так как к дипломатам обратились родственники", - указывает издание.
"Оказалось, что бомжеватого вида англоязычный дедушка, длительное время проживавший на вокзале на "Выдубичах" словно герой Тома Хэнкса из старого голливудского фильма "Терминал" без всяких документов - действительно британский подданный и прибыл в Киев с целью обмена научной информацией с коллегами, так как является ученым", - сообщается на портале.
Отмечается, что полицейские из Голосеевского райуправления за свои деньги поселили британца в отель, помогли с продуктами и одеждой, а также связались с его сыном в Лондоне, который на минувшей неделе прилетел и забрал отца домой.
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