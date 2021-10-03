15:44 03.10.2021 (обновлено: 16:36 03.10.2021)
Скончался художник Иван Лубенников
Скончался народный художник России Иван Лубенников на 71 году жизни
© Фото из личного архива Ивана ЛубенниковаАкадемик Российской академии художеств Иван Лубенников
© Фото из личного архива Ивана Лубенникова
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Народный художник РФ, академик Российской академии художеств (РАХ) Иван Лубенников, который оформил фасады Театра на Таганке и интерьеры Музея Маяковского, скончался на 71 году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАХ.
"Российская академия художеств понесла тяжелую утрату. 03 октября 2021 года скончался на 71 году жизни академик Российской академии художеств, народный художник РФ, профессор, Иван Леонидович Лубенников", - сказано в сообщении пресс-службы.
В академии Лубенникова назвали удивительным, честным, открытым человеком, сумевшим снискать любовь и уважение многих людей. "Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее смерти. Скорбим и искренне сочувствуем родным, близким, друзьям и коллегам Ивана Леонидовича Лубенникова", - добавили в РАХ.
Лубенников родился в 1951 году в Минске, художественной образование получил в МГАХИ им. Сурикова. Он был одним из выдающихся современных художников-монументалистов, создавших свой уникальный стиль в городской архитектуре. Лубенников стал автором оформления фасадов Московского театра на Таганке, экстерьера и интерьеров Государственного музея Маяковского, советского раздела международного музея Освенцим, интерьеров станций метрополитена Москвы и Парижа.
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