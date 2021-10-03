https://ria.ru/20211003/karantin-1752865822.html
В Минпросвещения ответили на вопрос о закрытии школ на карантин
В Минпросвещения ответили на вопрос о закрытии школ на карантин - РИА Новости, 03.10.2021
В Минпросвещения ответили на вопрос о закрытии школ на карантин
Министерство просвещения не предполагает массового локдауна в образовательных учреждениях, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T14:01
2021-10-03T14:01
2021-10-03T19:18
распространение коронавируса
образование - общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
сергей кравцов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт — РИА Новости. Министерство просвещения не предполагает массового локдауна в образовательных учреждениях, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.Он отметил, что в стране на карантине находятся менее 0,1 процента школ.По словам министра, ужесточение возможно при "крайней необходимости", например, при ухудшении эпидемиологической обстановки.Учебный год начался для школьников в очном формате. Региональные власти могут переводить учебные заведения на удаленный формат, но профильное ведомство не раз подчеркивало, что "тотальной дистанционки" не планируется. Противоэпидемиологические требования к образовательным организациям сохранились: термометрия на входе в здание, использование антисептиков, обеззараживателей воздуха, закрепление за каждым классом отдельного кабинета, посещение столовых и перемены по отдельному графику, запрет на массовые мероприятия между классами.За сутки в России зафиксировали 25 769 новых случаев COVID-19. На этой неделе оперштаб зарегистрировал максимальный показатель смертности за время эпидемии — 887. Всего инфекцию перенесли более 7,5 миллиона человек, из них около 210 тысяч погибли.
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образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, сергей кравцов
14:01 03.10.2021 (обновлено: 19:18 03.10.2021)
В Минпросвещения ответили на вопрос о закрытии школ на карантин
Глава Минпросвещения Кравцов заявил об отсутствии планов закрывать школы из-за COVID-19
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт — РИА Новости.
Министерство просвещения не предполагает массового локдауна в образовательных учреждениях, заявил глава ведомства Сергей Кравцов
.
Он отметил, что в стране на карантине находятся менее 0,1 процента школ.
По словам министра, ужесточение возможно при "крайней необходимости", например, при ухудшении эпидемиологической обстановки.
Учебный год начался для школьников в очном формате. Региональные власти могут переводить учебные заведения на удаленный формат, но профильное ведомство не раз подчеркивало, что "тотальной дистанционки" не планируется.
Противоэпидемиологические требования к образовательным организациям сохранились: термометрия на входе в здание, использование антисептиков, обеззараживателей воздуха, закрепление за каждым классом отдельного кабинета, посещение столовых и перемены по отдельному графику, запрет на массовые мероприятия между классами.
За сутки в России
зафиксировали 25 769 новых случаев COVID-19. На этой неделе оперштаб зарегистрировал максимальный показатель смертности за время эпидемии — 887. Всего инфекцию перенесли более 7,5 миллиона человек, из них около 210 тысяч погибли.