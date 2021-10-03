https://ria.ru/20211003/karantin-1752865822.html

В Минпросвещения ответили на вопрос о закрытии школ на карантин

В Минпросвещения ответили на вопрос о закрытии школ на карантин - РИА Новости, 03.10.2021

В Минпросвещения ответили на вопрос о закрытии школ на карантин

Министерство просвещения не предполагает массового локдауна в образовательных учреждениях, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T14:01

2021-10-03T14:01

2021-10-03T19:18

распространение коронавируса

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

сергей кравцов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт — РИА Новости. Министерство просвещения не предполагает массового локдауна в образовательных учреждениях, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.Он отметил, что в стране на карантине находятся менее 0,1 процента школ.По словам министра, ужесточение возможно при "крайней необходимости", например, при ухудшении эпидемиологической обстановки.Учебный год начался для школьников в очном формате. Региональные власти могут переводить учебные заведения на удаленный формат, но профильное ведомство не раз подчеркивало, что "тотальной дистанционки" не планируется. Противоэпидемиологические требования к образовательным организациям сохранились: термометрия на входе в здание, использование антисептиков, обеззараживателей воздуха, закрепление за каждым классом отдельного кабинета, посещение столовых и перемены по отдельному графику, запрет на массовые мероприятия между классами.За сутки в России зафиксировали 25 769 новых случаев COVID-19. На этой неделе оперштаб зарегистрировал максимальный показатель смертности за время эпидемии — 887. Всего инфекцию перенесли более 7,5 миллиона человек, из них около 210 тысяч погибли.

https://ria.ru/20210925/volna-1751731247.html

россия

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образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, сергей кравцов